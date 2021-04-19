Адреса электронной почты россиян, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному!" для участия в акции в его поддержку, украл сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, завербованный ФСБ России. Об этом сообщил глава региональных штабов Навального Леонид Волков в эфире проекта "Навальный Live" на Youtube.

"У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать логи почтового сервера", - сказал он. По словам соратника Навального, никакие другие сведения, включая персональные данные, имена и адреса, похищены не были. Как отметил Волков, у сотрудника, чье имя не раскрывается, "отобрали все доступы, но не учли, что у него остался доступ к логам почтового сервера". По его словам, это не первый случай, когда сотрудников ФБК*, завербованных ФСБ, вычисляли и увольняли из фонда.

23 марта на сайте "Свободу Навальному" запустили интерактивную карту, на которой потенциальным участникам новой весенней акции протеста предлагается подтвердить свою электронную почту и отметить город проживания. "Если на мирный протест выйдут сотни тысяч людей, их требования невозможно будет игнорировать", - говорится на сайте. Конкретная дата акции не называется и будет обнародована только после того, как на сайте соберется не менее 500 тысяч заявок на участие.

Для распространения информации активистам предлагается писать посты в поддержку кампании с хештегом #СвободуНавальному, а также агитировать знакомых регистрироваться на сайте и участвовать в акциях. Также предлагается покупать мерч с надписями "Свободу Навальному" и "Россия будет счастливой". Выручка пойдет на работу штабов Навального. За первые сутки работы было собрано более 170 тысяч подписей, на данный момент там насчитывается более 463 тысяч подписей.

16 апреля неизвестные опубликовали базу электронных почт сторонников политика Алексея Навального, зарегистрировавшихся на сайте в поддержку оппозиционера. Подлинность базы подтвердил директор ФБК* Иван Жданов, уточнив, что в утекшей базе есть только электронные адреса без каких-либо других данных. При этом публикаторы заявили, что 70% владельцев электронных адресов - боты, и пригрозили раскрыть данные тех, кто оставил адрес электронной почты на сайте "Свободу Навальному!". Между тем сторонники оппозиционера заявили, что намерены провести новую акцию протеста 21 апреля, когда будет оглашено послание президента РФ Федеральному собранию.