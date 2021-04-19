Обстановка у посольства Чехии в Москве, 19 апреля 2021 года

Фото: Мобильный репортер / АГН "Москва" В понедельник магистрат Праги призвал правительство Чехии обсудить с российской стороной изменение площади территории посольства России. Власти чешской столицы предложили, чтобы дипмиссия вернула часть территории парка Стромовка

Jan Čižinský / Twitter

Посольству Чехии в Москве будет запрещено нанимать на работу российских граждан, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "И в отношении Соединенных Штатов Америки, и в отношении Чехии было принято решение о том, что более они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан нашей страны. Именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии, в организации их работы в Москве. Очень большое количество людей было нанято среди российских граждан", - цитирует Захарову агентство "Интерфакс".

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил об ограничениях в адрес американского посольства в Москве. Речь идет в частности о том, что диппредставительство не сможет нанимать на работу в России граждан России и третьих стран.

В понедельник магистрат Праги призвал правительство Чехии обсудить с российской стороной изменение площади территории посольства России. Власти чешской столицы предложили, чтобы дипмиссия вернула часть территории парка Стромовка, которая отошла посольству в 1968 году, после вторжения войск Варшавского договора, передает радио "Свобода"*. "Спустя 53 года оккупация части Стромовки со стороны Российской Федерации должна наконец-то завершиться", - написал в Twitter староста района Прага-7 Ян Чижински. По его словам, "пришло время вернуть эту территорию жителям и гостям Праги".

По словам Чижински, магистрат не вмешивается во внешнюю политику своей инициативой. Речь идет лишь о защите интересов "более чем миллиона гордых пражан". "Они имеют право хотеть, чтобы город принадлежал народу, а не посольству авторитарной восточной страны, которая враждебна нам", - сказал он.

Пражский магистрат также хочет сократить число парковочных мест, которые сейчас предусмотрены для машин сотрудников российской дипмиссии, отмечает издание Lidovky.cz.

17 апреля премьер-министр и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии заявили о том, что российские спецслужбы были причастны к взрывам в 2014 году на складе боеприпасов в селении Врбетице на востоке страны. Тогда погибли два человека.

Диверсию, по версии чешской полиции, могли устроить двое россиян - полковники ГРУ и Герои России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Они же фигурировали в эпизоде с химатакой в британском Солсбери, где в 2018 году были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Великобританию Мишкин и Чепига въехали в качестве российских туристов, используя паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.

По данным чешской стороны, агенты ГРУ оформили разрешение на посещение склада, а до этого въехали в страну по поддельным паспортам - Чепига представлялся как гражданин Таджикистана Руслан Табаров, а Мишкин - как гражданин Молдавии Николай Попа. Оба предполагаемых диверсанта объявлены в розыск.

Предположительно, были взорваны боеприпасы, предназначавшиеся болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву. Он поставлял его Грузии, Украине и Сирии. Гебрев был отравлен в 2015 году, предположительно нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". Этот же яд использовался для химатаки в Солсбери и отравления Алексея Навального.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что взрывы не стоит квалифицировать как теракт. "Это не был акт государственного терроризма, это было нападение на товары, принадлежавшие болгарскому торговцу оружием. Но присутствие агентов ГРУ на нашей территории совершенно недопустимо", - сказал он. Слова главы правительства приводит чешская служба CNN.

Бабиш пояснил, что целью взрывов было оружие болгарского торговца, "который, вероятно, продавал его странам, воюющим с Россией". По его словам, боеприпасы должны были взорваться в пути, а не на территории Чехии.

На фоне дипломатического скандала Чехия исключила российский концерн "Росатом" из числа участников конкурса на строительство энергоблока АЭС "Дукованы". Решение об этом приняло в понедельник правительство Чехии.

О том, что "Росатом" будет исключен из тендера, представители чешских властей говорили уже в воскресенье. Участниками конкурса остаются компании из США, Франции и Южной Кореи.

Вопрос о том, допускать ли российский концерн к конкурсу, долгое время был предметом споров на чешской политической сцене. После последних событий, однако, с необходимостью исключить "Росатом" согласились как представители правящей коалиции, так и большая часть парламентской оппозиции.

АЭС "Дукованы" в 2013 году произвела 20% потребляемой Чехией электрической энергии. Это первая атомная электростанция, построенная в Чехии. Строительство АЭС началось в 1974 году. В период с 1985 по 1987 годы были введены в эксплуатацию 4 энергоблока станции.

Атомная электростанция "Дукованы" принадлежит и управляется компанией ČEZ Group, которая и проводит тендер на строительство пятого энергоблока.