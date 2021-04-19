Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии N2 в Покрове во Владимирской области, переводят в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.

"Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами", - говорится в сообщении УФСИН по Владимирской области, которое цитирует РИА "Новости".

Отмечается, что в настоящее время "состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное", ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.

Однако по словам одного из лечащих врачей политика, реаниматолога Алексея Эрлиха, назначенная Навальному витаминная терапия возможна лишь как часть какого-то другого лечения, а если применяется только она - это лечение "сомнительно".

"Мне сложно отвечать на это как врачу, потому что я не вижу медицинских данных Алексея. С другой стороны, если человек три недели голодает, у него есть априорный дефицит витаминов. И витаминная терапия она всегда сопутствует всему остальному. Ну а ко всему этому есть много вопросов - насколько добровольное лечение, соглашается ли на него Алексей, пустят ли к нему других врачей, которых он требует к себе пустить, отказался ли он от голодовки", - заявил Эрлих "МБХ медиа".

В минувшие выходные лечащие врачи Навального с согласия его родственников частично раскрыли результаты биохимического анализа крови политика, сделанного в лаборатории для осужденных ИК-3 УФСИН Владимирской области. Из документа следует, что уровень калия в сыворотке крови Навального, который с 31 марта держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему квалифицированных врачей, составляет 7,1 ммоль/л.

"Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца", - говорится в Twitter команды врача общей практики Анастасии Васильевой, возглавляющей независимый профсоюз "Альянс врачей"*.

Кандидат медицинских наук, кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин добавил в своем Facebook, что пациент с таким уровнем калия "должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия" и смерть о остановки сердца.

31 марта Навальный объявил голодовку в колонии с требованием допустить к нему врача. Оппозиционер рассказал о проблемах со здоровьем - сильных болях в спине и ногах. По словам защитников адвоката, вес политика снизился до 77 кг, с момента прибытия в колонию он похудел на 15 кг. Лечащие врачи политика заявили, что у него развивается почечная недостаточность, что может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца.