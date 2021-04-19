В Московском городском суде зарегистрирован иск Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*, общественному движению "Штабы Навального" о признании организаций экстремистскими

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Фотобанк Moscow-Live / Ольга Шуклина

Мосгорсуд зарегистрировал иск столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией.

"В Московском городском суде зарегистрирован иск Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*, общественному движению "Штабы Навального" о признании организаций экстремистскими", - сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Иск был подан 16 апреля, пока решение о его принятии к производству не принято, и дата рассмотрения не назначена. В случае, если перечисленные организации окажутся под запретом, данный статус сделает работу этих НКО в России невозможной: уголовная ответственность будет грозить не только организаторам некоммерческих организаций, но и рядовым участникам и жертвователям, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.

Прокуратура Москвы утверждает, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Практическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - говорится в документе прокуратуры.

На данный момент в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся 83 объединения общественного и религиозного толка, а также некоторые политические объединения, объединения неонацистов и футбольных фанатов и т.д.

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"Это, действительно, мощно, что уж там", - так в совместном заявлении решение Генпрокуратуры прокомментировали директор ФБК* Иван Жданов и руководитель штабов Навального Леонид Волков.

У Волкова и Жданова нет "больших сомнений в том", какое решение примет Мосгорсуд. "Довольно скоро ФБК* и штабы Навального окажутся "экстремистскими организациями", - констатировали они.

Иск прокуратуры соратники Навального связали с подготовкой митинга в поддержку оппозиционера и сентябрьскими выборами в Госдуму, в которых планировала участвовать, например, юрист ФБК* Любовь Соболь. Волков и Жданов подчеркнули, что не собираются отказываться от этих планов.

"Наступает самое мрачное время для свободомыслящих людей, для гражданского общества в России. Фактически Кремль только что что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен", - добавили они.

Волков на просьбу "Русской службы BBC" о комментарии сказал, что пока соратники Навального ограничатся опубликованным заявлением.

Ярлык "экстремистской" несет для организации и ее членов несколько важных последствий. Организаторам работы "экстремистского объединения" может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 282.2 УК ("Организация деятельности экстремистской организации").

По этой же статье уголовная ответственность грозит тем, кто участвует в работе таких организаций - от двух до шести лет лишения свободы. Этот риск существует в том числе для рядовых сотрудников ФБК*, подтвердил руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Практика назначения реальных сроков по этой норме уже сложилась, отмечает Чиков. Например, их получали члены "Свидетелей Иеговы"** и "Национал-большевистской партии"** (НБП) - эти организации признали экстремистскими и запретили их деятельность в 2007-м и 2017 годах.

"За последние три года 252 участника "Свидетелей Иеговы"** побывали под стражей, в их жилищах прошло 1416 обысков. 463 из них предъявлены обвинения, 79 осуждены, в том числе 11 находятся в колониях", - напомнил Чиков в своем Telegram-канале.

Угрозу сотрудникам признают и в самом ФБК*. Волков и Жданов опасаются, что ярлык экстремистов "откроет дорогу к сотням уголовных дел", а "под ударом окажется каждый наш сотрудник". "Просто сам факт работы в ФБК* или в одном из региональных штабов (официальной работы, "вбелую", с уплатой всех налогов!) будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет. Это в лучшем случае", - считают руководители фонда.

Риск в ФБК* видят даже "для волонтеров, для сочувствующих, для тех, кто раздает листовки или вообще как-то участвует в наших активностях". Правда, такие последствия там пока считают маловероятными.

Но в постановлении пленума Верховного суда 2011 года "о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" говорится, что "под участием в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ) понимается совершение лицом умышленных действий, относящихся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации".

Такими действиями Верховный суд считает в том числе проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, непосредственное участие в проводимых мероприятиях и т. п. Вербовка или вовлечение других людей в деятельность экстремистской организации караются лишением свободы на срок до восьми лет.

Под склонением или вовлечением Верховный суд с 2016 года признает уговоры, подкуп, угрозы, убеждения, просьбы и предложения. При этом такое преступление считается оконченным с момента совершения "независимо от того, приняло ли вовлекаемое лицо участие в деятельности соответствующего экстремистского объединения".

В данный момент не очень понятно, какие у прокуратуры есть основания для признания штабов Навального экстремистскими, сообщил BBC директор информационно-аналитического центра "Сова"* Александр Верховский. Чтобы организацию запретить за экстремистскую деятельность, надо установить факты такой деятельности.

Дальше все будет зависеть от того, насколько быстро будет идти суд, продолжил эксперт. В первой инстанции запрет может быть вынесен оперативно, за два-три заседания, апелляция пройдет в одно заседание, процессуально до нее потребуется около месяца, прогнозирует он. В целом на это уйдет не меньше чем полтора месяца. Минюст после апелляции может включить организации в реестр практически мгновенно, как только получит бумагу из суда. С этого момента они действительно станут запрещенными, а продолжение их деятельности - уголовно наказуемым для участников, говорит Верховский.

При этом, по его словам, сложно сказать, в каком масштабе будут применяться карательные меры: активистов у Навального очень много, это будет решаться "по обстоятельствам, в разных регионах по-разному".

Доказывать, что и сам Навальный, сидя в колонии, участвует в деятельности запрещенной организации, будет сложнее, отмечает Верховский: "Это довольно экзотическая ситуация, но были случаи, когда люди вели или предположительно вели агитацию за свою запрещенную организацию, уже находясь в заключении, и их в таких случаях можно было привлечь".

Что касается жертвователей и любой финансовой поддержки ФБК* и штабов Навального, то в случае признания этих организаций экстремистскими все пожертвования можно будет считать "финансированием экстремистской деятельности" по статье УК 282.3 - это грозит наказанием вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет. Привлечь по этому составу преступления жертвователей очень легко - силовикам не нужно доказывать ничего, кроме факта перевода денег.

Попадание в "экстремистский" перечень повлечет за собой и запрет символики ФБК* и штабов Навального, которую фактически приравняют к свастике. За ее демонстрацию можно будет получить административный арест на срок до 15 суток по статье 20.3 КоАП. Признанные виновными в демонстрации символики экстремистской организации не смогут избираться в органы власти в течение года.

СМИ под угрозой штрафов при упоминании ФБК* и штабов Навального должны будут указывать на то, что их работа запрещена в России - вдобавок к уже обязательной маркировке о том, что ФБК* выполняет функции "иностранного агента".

Организациям-"экстремистам" по закону "О противодействии экстремистской деятельности" запрещено проводить собрания, митинги и участвовать в выборах.

Попадание в список минюста фактически останавливает любые банковские операции.

Как подчеркнула в интервью BBC глава аналитической компании R.Politik Татьяна Становая, российские власти в случае с ФБК* намерены показать, что никаких компромиссов уже быть не может, никакая активность, связанная с Навальным, не будет в легальном политическом поле.

"Точечная политика закончилась, начиная с момента выхода фильма Навального про отравителей. Этот фильм стал поворотной точкой: Навальный в глазах российской власти перешел линию, - рассуждает она. - И с тех пор идет раскручивание репрессий против ФБК*, и они всеохватывающие".

Становая считает радикальное решение следствием того, что власть оказалась в ловушке из-за ситуации с Навальным. "Полностью с ним разделаться невозможно: закрыть в тюрьму и забыть. Эта тема и звучит каждый день, и сам Навальный все время дает поводы, чтобы у власти голова болела. Это вызывает у власти такую overreaction (чрезмерную реакцию), потому что она пытается подавить то, что подавить она не может", - замечает эксперт.

Поэтому власти делают ставку на ликвидацию всей инфраструктуры Навального, и экстремистское законодательство для этого вполне подходит.

"У нас это (экстремизм) понятие широкое, более того, интерпретации экстремизма все время расширяются. И с другой стороны, обычного россиянина очень сильно пугает само слово "экстремизм". Сразу представляют террориста, мятежника, бунтаря", - указывает политолог Алексей Макаркин.

Сами действия прокуратуры Макарин увязывает с подготовкой к сентябрьским выборам - ближе к ним ожидается политизация общества. "(Власти) приходится говорить не только про врагов России, но и про внутреннюю тематику. И здесь есть целый комплекс вопросов: с этим может быть связана активизация уличного протеста, - считает Макаркин. - Мы это видели перед выборами в Мосгордуму 2019 года. А есть еще и "Умное голосование".

"Стараются, чтобы к выборам инфраструктура протеста была ликвидирована - или, по крайней мере, оказалась на полулегальном положении", - объяснил политолог.

** - внесена Минюстом РФ в реестр запрещенных в России экстремистских организаций