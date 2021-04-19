Басманный районный суд Москвы наложил обеспечительный арест на деньги, недвижимость и земельные участки, принадлежащие бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бизнесмену Борису Шпигелю и его супруге, а также их родственникам.

"Судом по ходатайству следователя наложен обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков у Белозерцева и Шпигелей средства в размере примерно 230 млн рублей, около 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По ее словам, также под арест попали более семи земельных участков и около пяти объектов недвижимости в Пензенской области, которые, по мнению следствия, фактически принадлежат экс-губернатору.

Также арестованы более 10 земельных участков и пять объектов недвижимости в Подмосковье, помещение в Ялте, фактическими владельцами которых, по мнению следствия, являются Шпигели.

Как отметили в суде, аресты были наложены в конце марта и начале апреля сроком на два месяца.

Напомним, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков и другие фигуранты дела были задержаны 21 марта. В зависимости от роли каждого им вменяется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст 291.1 УК РФ).

По версии СК, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Как считает следствие, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств, медицинских изделий, реактивов, закупаемых за счет бюджета для медучреждений Пензенской области.

При обыске у Белозерцева, по данным СМИ, обнаружили около 500 млн рублей, а также коллекцию дорогостоящих часов, в том числе Breguet, оцениваемые в 5 млн рублей. По словам чиновника, часы премиум-класса ему подарил Борис Шпигель. Белозерцев добавил, что хотел вернуть Breguet, но якобы не успел сделать это из-за пандемии коронавируса.

В конце марта ряд международных организаций подписали коллективное обращение на имя президента РФ Владимира Путина, в котором выступили в защиту Бориса Шпигеля. За бизнесмена заступились организации, представляющие ветеранов Второй мировой войны, бывших узников гетто и концлагерей, лидеры региональных отделений международного правозащитного движения "Мир без нацизма", члены правления Всемирного конгресса русскоязычных евреев (ВКРЕ).

"Мы знаем Бориса Исааковича, как истинного патриота России, который объединил усилия политических, общественных и религиозных лидеров разных стран в активном противостоянии проявлениям ненависти, основанной на ксенофобии, антисемитизме, героизации нацистских преступников, отрицании Холокоста, искажении исторических фактов, ведущих к новому развитию фашизма и неонацизма", - говорилось в письме.

По словам его авторов, на всех международных встречах, конференциях и форумах Шпигель создавал позитивный образ России и ее властей. Он "обращал внимание аудитории на Россию, как на государство, где, несмотря на сложный исторический путь и современные трудности, приоритетом является человек - его историческое наследие, его настоящее и будущее, его право жить достойно и свободно".

Заступившись за обвиненного в коррупции Бориса Шпигеля, авторы коллективного обращения назвали Владимира Путина "толерантным лидером многоконфессиональной нации, сделавшим много для развития еврейских общин в России, не раз выражавшим свое неприятие и резко негативное отношение к антисемитизму и отрицанию Холокоста".

Борис Шпигель является инвалидом второй группы, он страдает рядом хронических заболеваний. После задержания бизнесмена уже несколько раз госпитализировали. В суде следователь предъявил документ, согласно которому противопоказаний против содержания Шпигеля под стражей не имеется.

Бизнесмен рассказывал, что чувствует себя очень плохо. Дышать ему помогает специальный аппарат. В изоляторе он не может делать необходимые медицинские и гигиенические процедуры, что грозит образованием пролежней. Также Шпигелю нужны капельницы. В отсутствие необходимых лекарств и средств бизнесмен, по его словам, "не жилец".