Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 589, до 4 710 690

Стопкоронавирус.рф При этом в Москве за сутки зафиксировали 2279 случаев заболевания коронавирусом

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 589, до 4 710 690. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республиках Алтай и Тыва (по 0,01%), в Магаданской области и Еврейской автономной области (по 0,02%).

Число вылечившихся возросло за сутки на 6 818. Всего уже выздоровели 4 333 598 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92% от общего числа заразившихся. Число летальных исходов возросло на 346 против 389 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 105 928 человек. 271 164 человека продолжают лечение.

При этом в Москве за сутки зафиксировали 2279 случаев заболевания коронавирусом, что в два раза больше числа выздоровевших. От заболевания за сутки выздоровели 1089 пациентов, еще 59 человек умерли. Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 19 апреля составляет 1 млн 066 052.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 2279 (59)

Санкт-Петербург - 692 (26)

Московская область - 592 (13)

Ростовская область - 237 (10)

Нижегородская область - 201 (15)

Самарская область - 192 (15)

Воронежская область - 175 (9)

Иркутская область - 148 (7)

Саратовская область - 135 (3)

Красноярский край - 119 (11)

Челябинская область - 115 (6)

Свердловская область - 109 (14)

Пермский край - 103 (6)

Волгоградская область - 102 (5)

Республика Крым - 102 (5)

Краснодарский край - 101 (11)

Республика Башкортостан - 98 (3)

Пензенская область - 95 (4)

Ленинградская область - 90 (6)

Алтайский край - 86 (9)

Ульяновская область - 84 (7)

Ярославская область - 82 (2)

Белгородская область - 82 (2)

Брянская область - 82

Тверская область - 80 (7)

Курская область - 77 (3)

Астраханская область - 76 (2)

Оренбургская область - 75 (2)

Кировская область - 75 (1)

Республика Саха (Якутия) - 75

Архангельская область - 73 (14)

Липецкая область - 71 (4)

Новосибирская область - 70 (4)

Кемеровская область - 70 (1)

Псковская область - 69 (4)

Вологодская область - 69 (3)

Тульская область - 67 (9)

Тамбовская область - 66 (2)

Омская область - 65

Республика Карелия - 64 (2)

Удмуртская Республика - 63 (1)

Владимирская область - 62

Ставропольский край - 61 (4)

Ханты-Мансийский АО - 61

Ивановская область - 60 (5)

Республика Коми - 57 (4)

Калининградская область - 56 (3)

Калужская область - 55

Смоленская область - 53 (3)

Орловская область - 51 (3)

Тюменская область - 50



Рязанская область - 49 (1)

Чувашская Республика - 47 (4)

Республика Дагестан - 45 (1)

Новгородская область - 45

Забайкальский край - 37 (1)

Курганская область - 37

Республика Бурятия - 36 (2)

Приморский край - 35 (1)

Республика Мордовия - 34 (1)

Республика Татарстан - 33

Мурманская область - 30 (1)

Хабаровский край - 30 (1)

Костромская область - 30

Кабардино-Балкарская Республика - 29

Севастополь - 22 (2)

Томская область - 22

Республика Хакасия - 19

Ямало-Ненецкий АО - 17

Республика Марий Эл - 16

Амурская область - 13 (2)

Сахалинская область - 12

Республика Северная Осетия - 12

Карачаево-Черкесская Республика - 11

Чеченская Республика - 11

Республика Адыгея - 10

Республика Ингушетия - 10

Республика Калмыкия - 9

Камчатский край - 9

Магаданская область - 2

Республика Алтай - 1 (2)

Республика Тыва - 1

Еврейская АО - 1

Чукотский АО - 0

Ненецкий АО - 0

