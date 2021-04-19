Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 589, до 4 710 690. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республиках Алтай и Тыва (по 0,01%), в Магаданской области и Еврейской автономной области (по 0,02%).
Число вылечившихся возросло за сутки на 6 818. Всего уже выздоровели 4 333 598 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92% от общего числа заразившихся. Число летальных исходов возросло на 346 против 389 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 105 928 человек. 271 164 человека продолжают лечение.
При этом в Москве за сутки зафиксировали 2279 случаев заболевания коронавирусом, что в два раза больше числа выздоровевших. От заболевания за сутки выздоровели 1089 пациентов, еще 59 человек умерли. Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 19 апреля составляет 1 млн 066 052.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 2279 (59)
Санкт-Петербург - 692 (26)
Московская область - 592 (13)
Ростовская область - 237 (10)
Нижегородская область - 201 (15)
Самарская область - 192 (15)
Воронежская область - 175 (9)
Иркутская область - 148 (7)
Саратовская область - 135 (3)
Красноярский край - 119 (11)
Челябинская область - 115 (6)
Свердловская область - 109 (14)
Пермский край - 103 (6)
Волгоградская область - 102 (5)
Республика Крым - 102 (5)
Краснодарский край - 101 (11)
Республика Башкортостан - 98 (3)
Пензенская область - 95 (4)
Ленинградская область - 90 (6)
Алтайский край - 86 (9)
Ульяновская область - 84 (7)
Ярославская область - 82 (2)
Белгородская область - 82 (2)
Брянская область - 82
Тверская область - 80 (7)
Курская область - 77 (3)
Астраханская область - 76 (2)
Оренбургская область - 75 (2)
Кировская область - 75 (1)
Республика Саха (Якутия) - 75
Архангельская область - 73 (14)
Липецкая область - 71 (4)
Новосибирская область - 70 (4)
Кемеровская область - 70 (1)
Псковская область - 69 (4)
Вологодская область - 69 (3)
Тульская область - 67 (9)
Тамбовская область - 66 (2)
Омская область - 65
Республика Карелия - 64 (2)
Удмуртская Республика - 63 (1)
Владимирская область - 62
Ставропольский край - 61 (4)
Ханты-Мансийский АО - 61
Ивановская область - 60 (5)
Республика Коми - 57 (4)
Калининградская область - 56 (3)
Калужская область - 55
Смоленская область - 53 (3)
Орловская область - 51 (3)
Тюменская область - 50
Рязанская область - 49 (1)
Чувашская Республика - 47 (4)
Республика Дагестан - 45 (1)
Новгородская область - 45
Забайкальский край - 37 (1)
Курганская область - 37
Республика Бурятия - 36 (2)
Приморский край - 35 (1)
Республика Мордовия - 34 (1)
Республика Татарстан - 33
Мурманская область - 30 (1)
Хабаровский край - 30 (1)
Костромская область - 30
Кабардино-Балкарская Республика - 29
Севастополь - 22 (2)
Томская область - 22
Республика Хакасия - 19
Ямало-Ненецкий АО - 17
Республика Марий Эл - 16
Амурская область - 13 (2)
Сахалинская область - 12
Республика Северная Осетия - 12
Карачаево-Черкесская Республика - 11
Чеченская Республика - 11
Республика Адыгея - 10
Республика Ингушетия - 10
Республика Калмыкия - 9
Камчатский край - 9
Магаданская область - 2
Республика Алтай - 1 (2)
Республика Тыва - 1
Еврейская АО - 1
Чукотский АО - 0
Ненецкий АО - 0