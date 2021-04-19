Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает, что Чехия заявила о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году под давлением со стороны Соединенных Штатов. По мнению Володина, американская сторона тем самым сорвала переговоры по вопросу поставок в Чехию вакцины от коронавируса "Спутник V".

"На прошлой неделе вышли с просьбой принять коллегу [вице-премьера Чехии] Яна Гамачека. Встреча была запланирована на вторник, 20 апреля. Вопрос, с которым он ехал, - переговоры с главой Минпромторга Денисом Мантуровым по вопросу поставок вакцины "Спутник V" в Чехию. Но Гамачек отменил поездку в последний момент", - заявил Володин. Его слова приводит ТАСС.

По мнению спикера Госдумы, "это можно воспринимать как давление со стороны США", которые "заставили чешскую сторону отказаться от поездки". "Действия США направлены на пресечение диалога России с европейскими странами под надуманными предлогами многолетней давности", - уверен Володин.

Он назвал очевидным тот факт, что развитие России как сильного суверенного государства невыгодно США и их союзникам. Более того, по его словам, для них неприемлема сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место на мировой арене. "Именно с этим Володин связал истерику Вашингтона, которая наблюдается в последнее время", - пишет "Российская газета".

Спикер считает, что со стороны США в ближайшее время последуют и другие удары по России. Они будут направлены на промышленность, топливно-энергетическую отрасль РФ. Их цель - остановить экономическое развитие государства.

"Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям", - уверен Володин. Он призвал сделать все возможное, чтобы не допустить иностранного вмешательства в суверенные дела страны.

Спикер напомнил, что в последние дни от президента США, западных политиков и ряда деятелей культуры прозвучали заявления с обеспокоенностью на тему соблюдения прав человека в России. Комментируя такие высказывания, касающиеся, например, преследования оппозиционера Алексея Навального, Володин подчеркнул, что у Вашингтона нет на подобную критику морального права. Такой риторики не было в 90-е годы, "когда повсеместно нарушались права человека", считает парламентарий. Это, по его мнению, связано со слабостью РФ в то время. Обвинения в нарушении прав человека в адрес России пошли "ровно с того момента, как только страна стала решать внутренние проблемы и усиливаться на международной арене".

В этом контексте Володин обратил внимание критикующих на ситуацию вокруг основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. По оценке председателя ГД, и Сноуден, и Ассанж "действовали в интересах граждан всего мира - обнародовав информацию и выступив на защиту прав человека".

При этом о состоянии здоровья того же Ассанжа, как отметил Володин, даже узнать невозможно - виной тому позиция Штатов, "темные делишки которых и их союзников по НАТО он раскрыл". Ведь к нему не пускают правозащитников. По словам парламентария, аналогичная ситуация была бы и со Сноуденом, не окажись он случайно на территории РФ.

Володин считает, если бы те сделали аналогичные открытия и публикации в отношении России или Китая, то "заявления по их защите и воспеванию как борцов за свободу звучали бы отовсюду". Ведь речь шла бы о странах, которые составляют конкуренцию или "мешают" Вашингтону.

Спикер добавил, что необходимо дать оценку действиям властей тех стран, где нарушаются права человека, и выступить в поддержку правозащитников, страдающих от этих режимов. В США, отметил он, это "граждане, пришедшие обсудить итоги выборов и обвиненные в терроризме" (наказание - 25 лет тюрьмы). В Прибалтике, на Украине, в Великобритании, по словам Володина, тоже есть "осужденные и гонимые". Российский парламентарий обещал заняться изучением материалов о судьбах людей, которые пострадали за защиту прав граждан от власти указанных государств.

В воскресенье, 18 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что правительство рассмотрит данные Службы безопасности и информации о причастности агентов российских спецслужб к произошедшему в Врбетице, после чего документы могут быть рассекречены.

Ранее Чехия уведомила Россию о высылке из страны 18 дипломатов, поскольку обладает данными о причастности российских спецслужб к взрывам на двух складах боеприпасов в Врбетице. Это произошло 16 октября 2014 года. Оба склада были арендованы фирмой Imex Group. В результате взрывов погибли два человека.

Диверсию, по версии чешской полиции, могли устроить двое россиян - полковники ГРУ и Герои России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Они же фигурировали в эпизоде с химатакой в британском Солсбери, где в 2018 году были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Великобританию Мишкин и Чепига въехали в качестве российских туристов, используя паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.

По данным чешской стороны, агенты ГРУ оформили разрешение на посещение склада, а до этого въехали в страну по поддельным паспортам Молдавии и Таджикистана. Оба предполагаемых диверсанта объявлены в розыск.

Также в Праге считают, что от Москвы следует скрывать информацию о ходе расследования. "Российская сторона не должна знать всего, что мы знаем о той операции", - сказал глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек. Его слова приводит РБК.

По словам политика, следует ожидать, что Россия будет защищаться от обвинений в причастности к взрыву. "Я не исключаю, что появятся документы, которые попытаются опровергнуть чешскую версию. Идет полицейское расследование", - добавил Гамачек.

В воскресенье премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что правительство рассмотрит данные Службы безопасности и информации о причастности агентов российских спецслужб к произошедшему в Врбетице, после чего документы могут быть рассекречены.

Ранее Ян Гамачек также говорил, что боеприпасы, возможно, планировалось подорвать позднее, после транспортировки в Болгарию. По версии следствия, в закупке боеприпасов участвовал 67-летний болгарский торговец оружием, владелец оружейной компании "Дунарит" Эмилиан Гебрев, который, предположительно, был отравлен химоружием семейства "Новичок" в 2015 году. Боеприпасы, хранившиеся на складе, могли предназначаться для поставок на Украину или в Сирию, то есть на те театры военных действий, где воюет либо российская армия, либо пророссийские вооруженные формирования.

Чешское расследование привело к крупному дипломатическому скандалу. Сначала Прага выслала 18 российских дипломатов. А потом Москва объявила персонами нон грата 20 дипломатов Чехии. Работа посольства этой страны в Москве фактически оказалась парализована.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Праги карикатурными и заявила, что заявления чешской стороны были призваны "перекрыть" в информационном пространстве Запада сообщения о раскрытии белорусскими и российскими спецслужбами планов государственного переворота в Минске. При этом заявления Гамачека, что Москве не будет передаваться информация о расследовании инцидента, подтверждают, что речь идет о фейке, подчеркнула позднее российский дипломат.