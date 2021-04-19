В Крыму объявили о нехватке воды в Алуште

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В Крыму, страдающем от нехватки воды после перехода под юрисдикцию России, наиболее сложная ситуация с водоснабжением сложилась в Алуште. Там в основном водохранилище накоплено лишь 18% полезного объема воды - 2,3 миллиона кубометров. За неделю в него поступило порядка 250 тысяч кубометров воды. Подача воды для населения ограничена до пяти часов в сутки, чтобы она оставалась доступной для санаториев, пансионатов и отелей на лето.

"На сегодняшний день на территории Алушты сложилась самая сложная ситуация с водоснабжением... График подачи воды с этой недели будет в пятичасовом режиме, но два раза в сутки, с 6 до 8 и с 19 до 22", - объявила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

Не лучшим образом обстоят дела и в других районах Крыма. "Объем воды в Симферопольском водохранилище от полезного объема - 7%. В Аянском - 86%, это самое наполненное на сегодняшний день водохранилище, в Партизанском - 12%. Полезный объем воды на сегодняшний день, который можно использовать, - 10 миллионов кубометров. Этого запаса при существующем минимальном потреблении хватит на восемь месяцев", - цитирует вице-премьера агентство РИА "Новости".

О том, что подача воды в Алуште будет сокращена несколько дней назад объявила глава администрации города Галина Огнева, выступая на туристическом форуме "Открытый Крым". По ее словам, ужесточение графика подачи воды населению необходимо "для успешного проведения курортного сезона", так как санаторно-курортные комплексы должны быть "обеспечены водой постоянно".

В соцсетях это заявление чиновницы вызвало взрыв возмущения. Крымчане уже заговорили о "геноциде" и делении людей на сорта, отмечает "Русская служба BBC".

"Мэрша" Алушты сообщила,шо город переходин на график 1 в день вода,а отели и прочее круглосуточно

На пабликах та ТАКОЕ...

ужас

одна русофобия с экстремизмом! pic.twitter.com/g0kReiEWqz — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) April 16, 2021

Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После перехода полуострова под юрисдикцию России подача воды по каналу в республику из Украины была полностью прекращена. Мониторинговая миссия ООН настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова "Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму".

С тех пор вопрос водоснабжения в Крыму решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.

По данным крымского Гидрометцентра, по состоянию на 1 апреля 2021 года запас воды в водохранилищах Крыма почти вдвое меньше, чем был в 2020.

Министр строительства и архитектуры российского правительства Крыма Михаил Храмов ранее сообщал, что в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) из-за проблем с водоснабжением России пришлось выделить Крыму порядка 165 млрд рублей.