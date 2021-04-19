Журналисты, работающие на митингах и пикетах, будут обязаны числиться в особом реестре, носить нагрудный номерной знак и QR-код. Об этом говорится в проекте предложений Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, с которым ознакомился "Коммерсант"

Фотобанк Moscow-Live / Незговоров Михаил

Журналисты, работающие на митингах и пикетах, будут обязаны числиться в особом реестре, носить нагрудный номерной знак и QR-код. Об этом говорится в проекте предложений Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, с которым ознакомился "Коммерсант". Члены профильной комиссии СПЧ по правам журналистов уверяют, что даже не обсуждали этот проект, но он уже рассылается в полпредства как "руководство к действию". Пострадавшие на недавних митингах журналисты указывают, что полицейские не обращали внимания на их жилеты, и сомневаются, что добавление QR-кодов изменит ситуацию.

Проект предложений СПЧ по "обеспечению прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ" разработан во исполнение поручения президента от 28 января 2021 года. В документе говорится о необходимости "снижения количества случаев необоснованных задержаний" представителей СМИ на публичных мероприятиях.

При этом с декабря 2020 года представитель СМИ на митинге обязан иметь "ясно видимый" знак в виде прямоугольника с данными журналиста и надписью "Пресса" поверх зеленого жилета. В СПЧ предлагают сделать этот знак номерным и снабдить QR-кодом, "доступным для верификации" сотрудниками полиции и Росгвардии. Кроме того, Союзу журналистов России предлагается запустить в неназванных пока регионах"пилотные проекты" по аккредитации представителей СМИ для работы на митингах с занесением в специализированный реестр. Аккредитацию предлагается распространить и на блогеров.

Согласно проекту документа, отсутствие в реестре не означает для журналиста запрета на освещение политических акций, но в этом случае его деятельность может быть квалифицирована как участие в несогласованном митинге. Кроме того, Верховному суду РФ предлагается издать разъяснения о том, что наличие у журналиста аккредитации и номерного знака "не является иммунитетом от уголовной и административной ответственности", в случае если тот допустил в ходе акции "агитацию, скандирование и т. п.".

Темой защиты прав журналистов в СПЧ озаботились после серии митингов в поддержку Алексея Навального в январе-феврале 2021 года, сопровождавшихся массовыми задержаниями представителей СМИ и сообщениями о противодействии им со стороны полиции. По данным СЖР, на акциях 23 января было задержано более 40 журналистов, 31 января - около 60 сотрудников СМИ (6 человек "попали под дубинки"), а 2 февраля - 8 представителей прессы. Тогда члены СПЧ заявляли о планах провести ряд совещаний с силовиками, губернаторами и полпредами в регионах о соблюдении прав работников СМИ. А в СЖР планировали подготовить регламент взаимодействия полицейских с журналистами в ходе уличных акций. Впрочем, до сих пор было известно лишь об одном таком совещании в Екатеринбурге с участием главы СПЧ Валерия Фадеева, после которого и появился этот проект предложений.

Сейчас документ "в качестве руководства к действию" рассылается по полпредам в округах", после чего предложения "спустят в МВД и администрации" для внедрения в пилотных регионах, одним из которых может стать Санкт-Петербург.Член СПЧ Николай Сванидзе заявил, что знает о существовании проекта предложений, но подчеркнул, что в совете его не обсуждали. По его словам, в дальнейшем будет выработана новая редакция этих предложений.

В СЖР также не смогли прояснить, предлагал ли союз вести реестр журналистов для работы на митингах. Руководитель Центра мониторинга нарушений прав СМИ при СЖР Роман Серебряный заявил, что на заседаниях его коллег "обсуждались лишь жилетки с надписью "Пресса" и беджи" и о новых предложениях он не слышал. При этом сами новые меры он считает избыточными, так как по закону для удостоверения личности журналиста достаточно пресс-карты и паспорта.

В свою очередь, директор Центра защиты прав СМИ* Галина Арапова заявила, что документ СПЧ "не защищает журналистов, а ограничивает их права", так как на массовое уличное мероприятие невозможно провести разовую или постоянную аккредитацию, а по ст. 47 федерального закона о СМИ журналист имеет право собирать информацию, проводить съемку и присутствовать на разных территориях, даже там, где введено чрезвычайное положение. Пострадавшие от действий силовиков журналисты Елизавета Кирпанова и Федор Худокормов также отмечают, что полицейские не обращают внимания на отличительные знаки журналистов и в дальнейшем едва ли будут проверять QR-коды.

2 февраля cообщество независимых российских СМИ "Синдикат-100" призвало руководство МВД и Росгвардии, а также рядовых их сотрудников прекратить мешать журналистам. В обращении независимых СМИ содержится напоминание, что в законе "О средствах массовой информации" (статья 47 "Права журналиста") прямо указано право журналиста посещать "места массовых скоплений граждан".

"Несмотря на это, во время проходящих в стране массовых протестных акций 23 и 31 января, а также 2 февраля, десятки наших коллег были задержаны правоохранителями во время выполнения своего профессионального долга", - говорится в заявлении, текст которого опубликовали телеканал "Дождь" и издание "Такие дела". Авторы заявления отмечают, что к журналистам применяли физическую силу, а всего 23 и 31 января было зафиксировано 180 случаев нарушения прав работников СМИ.

По данным "ОВД-Инфо", на последних акциях задерживались 235 журналистов. Среди них были корреспондент "Дождя" Василий Полонский, журналисты Sota Vision Анна Лойко, Руслан Терехов и Артем Кригер, корреспондент Avtozak LIVE Максим Кондратьев, сотрудники "Нашего севера" Евдокия Галямина и Виталий Акимов, фотограф Дмитрий Марков, Евгений Сафронов из "Открытых медиа", а также двое корреспондентов Mash.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 февраля заявил, что случаи задержания журналистов не были массовыми и большинство корреспондентов имели возможность нормально работать. Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов также заявил, что все задержания были правомерны, а случаи избиения журналистов якобы не нашли подтверждения.