ВСЕ ФОТО Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 16 тысячам

Министерство здравоохранения Российской Федерации За последние сутки в России выявлено 4828 случаев коронавируса в 85 регионах

Министерство здравоохранения Российской Федерации Всего в стране отмечено 937 321 заболевших и 15 989 умерших

Министерство здравоохранения Российской Федерации

За последние сутки в России выявлено 4828 случаев коронавируса в 85 регионах, 117 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 937 321 заболевших и 15 989 умерших.

Из больниц за сутки выписано 6795 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 749 423.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 691 (10)

Санкт-Петербург - 162 (17)

Московская область - 151 (4)

Свердловская область - 147 (6)

Нижегородская область - 138 (2)

Ставропольский край - 135 (3)

Ростовская область - 126 (5)

Красноярский край - 115 (6)

Иркутская область - 111 (2)

Воронежская область - 107 (3)

Оренбургская область - 98

Саратовская область - 95

Омская область - 92 (6)

Ульяновская область - 91

Кемеровская область - 91 (1)

Приморский край - 89

Волгоградская область - 87

Краснодарский край - 86 (3)

Алтайский край - 85

Ханты-Мансийский АО - 83 (2)

Ямало-Ненецкий АО - 72 (1)

Челябинская область - 71

Хабаровский край - 70

Архангельская область - 67

Мурманская область - 65 (4)

Пермский край - 61 (2)

Республика Дагестан - 59 (4)

Республика Калмыкия - 59 (3)

Кировская область - 57 (1)

Сахалинская область - 57

Новосибирская область - 51 (5)

Пензенская область - 49 (1)

Тюменская область - 49

Республика Саха (Якутия) - 48 (1)

Белгородская область - 47

Республика Коми - 43

Самарская область - 43 (4)

Томская область - 42

Орловская область - 41 (1)

Ярославская область - 40

Чувашская Республика - 36

Республика Бурятия - 36

Республика Крым - 36 (1)

Астраханская область - 35 (1)

Республика Башкортостан - 35 (1)

Ивановская область - 33

Вологодская область - 33

Республика Мордовия - 31

Курская область - 30

Удмуртская Республика - 30

Рязанская область - 29 (1)

Тульская область - 29 (2)

Республика Тыва - 29

Республика Карелия - 28 (1)

Ленинградская область - 28

Республика Татарстан - 28 (2)

Псковская область - 27

Республика Ингушетия - 26

Тверская область - 24 (2)

Курганская область - 24 (1)

Владимирская область - 23 (1)

Калужская область - 23

Тамбовская область - 22

Новгородская область - 22

Брянская область - 20

Амурская область - 20

Костромская область - 18 (2)

Карачаево-Черкесская Республика - 18

Республика Хакасия - 18 (1)

Липецкая область - 17

Республика Адыгея - 17

Кабардино-Балкарская Республика - 17

Республика Марий Эл - 16

Забайкальский край - 15

Республика Алтай - 14

Камчатский край - 13

Магаданская область - 13

Смоленская область - 12

Республика Северная Осетия - 12

Калининградская область - 9 (2)

Чеченская Республика - 5

Ненецкий АО - 2

Севастополь - 2 (1)

Еврейская АО - 1 (1)

Чукотский АО - 1

