Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 16 тысячам

За последние сутки в России выявлено 4828 случаев коронавируса в 85 регионах, 117 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 937 321 заболевших и 15 989 умерших.
Из больниц за сутки выписано 6795 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 749 423.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 691 (10)
Санкт-Петербург - 162 (17)
Московская область - 151 (4)
Свердловская область - 147 (6)
Нижегородская область - 138 (2)
Ставропольский край - 135 (3)
Ростовская область - 126 (5)
Красноярский край - 115 (6)
Иркутская область - 111 (2)
Воронежская область - 107 (3)
Оренбургская область - 98
Саратовская область - 95
Омская область - 92 (6)
Ульяновская область - 91
Кемеровская область - 91 (1)
Приморский край - 89
Волгоградская область - 87
Краснодарский край - 86 (3)
Алтайский край - 85
Ханты-Мансийский АО - 83 (2)
Ямало-Ненецкий АО - 72 (1)
Челябинская область - 71
Хабаровский край - 70
Архангельская область - 67
Мурманская область - 65 (4)
Пермский край - 61 (2)
Республика Дагестан - 59 (4)
Республика Калмыкия - 59 (3)
Кировская область - 57 (1)
Сахалинская область - 57
Новосибирская область - 51 (5)
Пензенская область - 49 (1)
Тюменская область - 49
Республика Саха (Якутия) - 48 (1)
Белгородская область - 47
Республика Коми - 43
Самарская область - 43 (4)
Томская область - 42
Орловская область - 41 (1)
Ярославская область - 40
Чувашская Республика - 36
Республика Бурятия - 36
Республика Крым - 36 (1)
Астраханская область - 35 (1)
Республика Башкортостан - 35 (1)
Ивановская область - 33
Вологодская область - 33
Республика Мордовия - 31
Курская область - 30
Удмуртская Республика - 30
Рязанская область - 29 (1)
Тульская область - 29 (2)
Республика Тыва - 29
Республика Карелия - 28 (1)
Ленинградская область - 28
Республика Татарстан - 28 (2)
Псковская область - 27
Республика Ингушетия - 26
Тверская область - 24 (2)
Курганская область - 24 (1)
Владимирская область - 23 (1)
Калужская область - 23
Тамбовская область - 22
Новгородская область - 22
Брянская область - 20
Амурская область - 20
Костромская область - 18 (2)
Карачаево-Черкесская Республика - 18
Республика Хакасия - 18 (1)
Липецкая область - 17
Республика Адыгея - 17
Кабардино-Балкарская Республика - 17
Республика Марий Эл - 16
Забайкальский край - 15
Республика Алтай - 14
Камчатский край - 13
Магаданская область - 13
Смоленская область - 12
Республика Северная Осетия - 12
Калининградская область - 9 (2)
Чеченская Республика - 5
Ненецкий АО - 2
Севастополь - 2 (1)
Еврейская АО - 1 (1)
Чукотский АО - 1