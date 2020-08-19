Бывший начальник колонии ИК-1 в Тюмени Игорь Чурсин приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области В частности, мздоимца уличили в сдаче двум заключенным в аренду жилья с телефоном, интернетом, холодильником и телевизором

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области

Бывший начальник колонии ИК-1 в Тюмени Игорь Чурсин приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере. В частности, мздоимца уличили в сдаче двум заключенным в аренду жилья с телефоном, интернетом, холодильником и телевизором, сообщили в областном управлении СК РФ.

Чурсина признали виновным по ст. 290 (получение взятки), ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 286 (превышение должностных полномочий), ст. 222 (незаконное хранение боеприпасов) УК РФ.

По оценке следствия, с января 2016 года по июнь 2019 года коррупционер ФСИН получил взятки деньгами и имуществом на 11,8 млн рублей, уточнили в региональной прокуратуре.

Так, с марта 2016 года по май 2019 года Игорь Чурсин предоставил жилые помещения в цехе на территории колонии двум осужденным за особо тяжкие преступления. В этих квартирах они жили, пользовались средствами связи и холодильником, смотрели телевизор. Один из них заплатил Чурсину еще 700 тысяч рублей за возможность продавать заключенным еду, которую хранил в своей "квартире".

Осужденный за вымогательство передал начальнику колонии в 2016 году 150 тысяч рублей за то, чтобы тот поддержал его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Следствие также выяснило, что с июня 2014 по май 2019 года Чурсин, не оформляя никаких документов, заставил двух осужденных делать для него мебель и кованые изделия. Все, что они произвели (стол, стулья, кухонный гарнитур, кровати, два каминных набора, уличные люстры и прочее), он вывез в дом матери. Общую стоимость этой продукции следствие оценило в 140 тысяч рублей.

В начале 2019 года Чурсин потребовал с осужденного за мошенничество 10 млн рублей за то, чтобы его не привлекали к дисциплинарной ответственности, зачислили на работу и дали положительные характеристики. Сначала он получил первые 3 млн рублей. Затем на подставное лицо в интересах начальника колонии было оформлено машино-место стоимостью 500 тысяч рублей и квартира за 2,5 млн рублей. Потом он получил еще 2,65 млн рублей. Кроме того, осужденный организовал доставку в колонию лесоматериала на сумму около 330 тысяч рублей.

Еще Чурсина уличили в незаконном хранении 2200 боевых патронов дома. Летом 2019 года его разоблачили с помощью сотрудников областного управления ФСБ, задержали и арестовали.

Суд назначил ему не только восьмилетний срок заключения, но и штраф в 150 тысяч рублей. Кроме того, бывший чиновник лишился права занимать должности на госслужбе сроком на семь лет.

Суд постановил конфисковать в доход государства полученные в качестве взятки квартиру и машино-место. "Учитывая, что полученные в качестве взяток деньги были потрачены, суд постановил конфисковать взамен у бывшего начальника колонии еще одно машино-место, нежилое помещение, три оптических прицела, два золотых украшения и деньги в сумме 201,5 тыс. рублей", - отметили в прокуратуре.