ВСЕ ФОТО Дело блогера Андрея Пыжа, рассказывающего о заброшенных объектах и арестованного по обвинению в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метро и подземных транспортных сооружениях "мобилизационного предназначения"

Стоп-кадр видео urbanturizm / YouTube Пыжу вменяется п. "д" ч. 2 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих гостайну, сопряженное с распространением этой тайны либо с перемещением ее носителей за рубеж)

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин У Пыжа были изъяты флешки, с которыми он пересекал границу РФ. На них, по словам адвоката Алексея Хальзова, содержатся документы, связанные с российским транспортом, но не имеющие отношения к военным, оборонной или энергетической промышленности. Он получил их по электронной почте, от кого - не раскрывается

Nomadsoul1 / DepositPhotos

Дело блогера Андрея Пыжа, рассказывающего о заброшенных объектах и арестованного по обвинению в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метро и подземных транспортных сооружениях "мобилизационного предназначения". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах России.

Пыжу вменяется п. "д" ч. 2 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих гостайну, сопряженное с распространением этой тайны либо с перемещением ее носителей за рубеж). У Пыжа были изъяты флешки, с которыми он пересекал границу РФ. На них, по словам адвоката Алексея Хальзова, содержатся документы, связанные с российским транспортом, но не имеющие отношения к военным, оборонной или энергетической промышленности. Он получил их по электронной почте, от кого - не раскрывается.

По словам Хальзова, Пыж не собирался торговать этой информацией, а хотел использовать ее в личных целях в рамках своего блога, "то есть снять хороший ролик". "К сожалению, оказалось, что эта информация имеет гриф "секретно", опять же, со слов следствия", - сообщил адвокат "Открытым медиа".

При этом экспертиза, которая должна установить, являются ли материалы на флешке гостайной, только проводится. Этим занимается экспертный центр в Тверской области, где также обычно проводятся экспертизы по делам о терроризме и экстремизме.

Фабула дела не раскрывается. По словам Хальзова, оно не связано с YouTube-каналом блогера. "Пока могу лишь сказать, что ни о какой передаче секретной информации Андреем Пыжом стороннему лицу речи нет. Говорить можно лишь о том, что с изъятыми ФСБ носителями информации мой подзащитный пересекал государственную границу и с ними же вернулся обратно", - сообщал адвокат на прошлой неделе "Коммерсанту".

Baza со ссылкой на источники писала, что Пыжа задержали за подготовку к съемкам и сбор информации о неком закрытом транспортном объекте, который якобы может иметь отношение к сети так называемого Метро-2. По данным источников ТАСС, следить за блогером "стали уже давно". Baza пишет, что слежка велась около года. Адвокат сообщил, что за ним следили во время путешествий по Европе.

Блогера задержали в Москве, у него дома, а также у его девушки и знакомых в Санкт-Петербурге прошли обыски. Хальзов сообщил на прошлой неделе, что Пыж частично признал вину из опасения, что дело могут переквалифицировать на более тяжкую статью. "Он боялся, что ему шпионаж будут вменять. То есть здесь нет этой статьи и не будет, всë, он не переживает, спокоен", - сказал адвокат, подчеркнув, что у блогера не было цели совершить уголовное деяние.

Однако член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, посетившая Пыжа в СИЗО "Лефортово", сообщила, что, вопреки информации защитника, блогер не признает вину.

"Он весьма эмоционально общался с наблюдателями и сказал, что не понимает, зачем его - невиновного человека - держат в СИЗО. Он не считает себя виноватым, несмотря на появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что он частично признал вину. Как видите, некоторые противоречия в этом деле есть", - сообщила Литвинович ТАСС.

Она также рассказала, что Пыж много читает в изоляторе и "буквально свел с ума библиотекаря "Лефортово", которая уже не знает, что ему предложить". Ни одного письма арестованный не получил. Литвинович предположила, что передавать их не разрешает следователь. "При этом деньги он все получил, ему принесли распечатку, где было указано от кого и сколько пришло", - отметила член ОНК.

Делом Андрея Пыжа занимаются 12 следователей, группу возглавляет заместитель начальника московского управления ФСБ Максим Вешкин. Он участвовал в расследовании дел националиста Дмитрия Демушкина и публициста Бориса Стомахина, обвинявшихся в экстремизме. По данным "Открытых медиа", у Пыжа, помимо российского, есть украинское гражданство.