ВСЕ ФОТО В Кремле в настоящее время не видят необходимости в оказании властям Белоруссии военной помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-служба Президента России 15 августа Лукашенко заявил, что Россия "при первом же запросе" окажет всестороннюю помощь стране в случае внешних военных угроз в соответствии с договором в рамках Союзного государства и ОДКБ

Moscow-Live.ru / Зотова Анастасия "Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне", - сказал Песков. Ранее о недопустимости вмешательства извне заявил и президент РФ Владимир Путин

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com

В Кремле в настоящее время не видят необходимости в оказании властям Белоруссии военной помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

По его словам, обязательства об оказании военной помощи, прописанные в Договоре о коллективной безопасности, относятся к случаям, когда на страну-участницу Договора совершено нападение извне. "Там действительно обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно белорусское руководство говорит об этом", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, в какой ситуации такая потребность могла бы возникнуть, пресс-секретарь президента России назвал гипотетические рассуждения на этот счет "неприемлемыми и невозможными". "Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне", - сказал Песков. Ранее о недопустимости вмешательства извне заявил и президент РФ Владимир Путин, говоря об этом с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Вместе с тем Дмитрий Песков отметил, что попытки непосредственного вмешательства извне якобы имеют место. "Считаем такое вмешательство недопустимым", - сказал пресс-секретарь, не уточнив, со стороны кого имели место такие попытки. На просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что к границе Белоруссии якобы направляются колонны российской военной техники, Песков подчеркнул, что "российская военная техника находится на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать". Не располагает он и информацией о полете в Минск самолета ФСБ, о котором также сообщили СМИ.

"Я про самолет ничего не могу вам сказать, я просто не располагаю информацией о перелетах. Все-таки трафик-то воздушный достаточно оживленный между двумя странами, поэтому я не располагаю такой информацией", - сказал пресс-секретарь президента РФ. Это первый развернутый комментарий Кремля на события вокруг предполагаемого вмешательства третьих сил в белорусский конфликт.

На вопрос о том, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время часто звонит Владимиру Путину, Песков ответил: "Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Белоруссии". Телеграм-канал "Пул N3" замечает, что накануне Лукашенко позвонил Путину в четвертый раз за пять дней, а за весь прошлый год президенты говорили по телефону всего три раза.

Александр Лукашенко также назвал "враньем" информацию о российской военной технике: "Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу [едут]". По словам Лукашенко, которые приводит агентство БелТА, те, кто опубликовал материалы с "российской техникой", не смогли отличить белорусские БТР от российских.

Сообщается, что военная техника двигалась в направлении западной границы: согласно приказу Лукашенко, необходимо было перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно для защиты государственного суверенитета и независимости, а также государственной границы на Западе. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что в колонне была не только бронетехника, но и ракетные комплексы. "Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет", - подчеркнул Лукашенко.

15 августа Лукашенко заявил, что Россия "при первом же запросе" окажет всестороннюю помощь стране в случае внешних военных угроз в соответствии с договором в рамках Союзного государства и ОДКБ. По его словам, соответствующая договоренность достигнута лично с президентом России Владимиром Путиным, а самого Лукашенко волнует наращивание вооруженного компонента в соседних Польше и Литве, где проводятся военные учения НАТО.

На следующий день в телеграм-канале Paris Burns и других СМИ были опубликованы видео с колоннами грузовиков с решетками на окнах. В описании к видео говорилось, что они были сняты в Ленинградской области, а техника движется от Санкт-Петербурга на Лугу, что подтверждается геолокацией. Место съемки находится в 400 километрах от границы с Белоруссией. Часть этих грузовиков идентичны транспорту российского ОМОНа, который обычно присутствует на массовых мероприятиях в Санкт-Петербурге, а на машинах полностью отсутствуют маркировка и номерные знаки.

Вечером 18 августа стало известно,что в Минске приземлился самолет специального летного отряда "Россия" Ту-214 ПУ. По данным из открытых источников, лайнер относится к авиации ФСБ и используется для полетов директора спецслужбы Александра Бортникова. Обратный рейс самолет совершил после полуночи, приземлившись в Москве в 2:43 ночи.