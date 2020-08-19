Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) опровергает информацию об отправке своих сотрудников в Белоруссию для работы на местном телевидении. Необходимость в "иностранных пропагандистах" могла возникнуть после того, как сотрудники белорусского телевидения на фоне массовых протестов стали проявлять нелояльность к властям и присоединяться к забастовочному движению.

В ВГТРК подчеркнули, что их сотрудники работают в Белоруссии, но только в корпункте в Минске. "Корпункт в Минске как работал, так и работает. Больше ни одного сотрудника мы в Минск не отправляли", - пояснили "Подъему" в российской государственной телекомпании.

Источник на СТВ (один из трех белорусских государственных телеканалов) допустил, что в Белтелерадиокомпании (БТ, БТРК) могут быть "чужие", но заверил, что на остальных каналах их нет. "Может на БТ кто и есть, но все скрывают. Наши работают и продолжают искать людей. Пока без россиян. Насколько знаю ситуацию на ОНТ, там тоже чужих нет", - пояснили на СТВ.

О том, что бастующих сотрудников Белтелерадиокомпании заменяют некие специалисты из России, сообщили ряд СМИ. Так, Tut.by показал интервью режиссера канала "Беларусь 3" Алены Мартиновской, где она рассказала, что "прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши обязанности за очень большую сумму". Источник "Нашей Нивы" уточнил, что "новые, чужие люди" появились в стенах компании вчера вечером. По его словам, руководство еще ранее заявляло, что на замену бастующих "найдется автобус квалифицированных кадров из России".

Алену Мартиновскую утром не пустили на работу. По словам режиссера, перед входом в здание телекомпании стояли сотрудники милиции и проверяли удостоверения. После того, как фамилию Алены нашли в черном списке, ей сообщили, что пропустить ее не могут.

Сотрудница телевидения предположила, что в список попали те, кто подписал требования к Белтелерадиокомпании по поводу забастовки.

Слова Мартиновской подтвердила сотрудница БТ Дарья Вайтович. Она рассказала, что ее лишили пропуска в здание кампании, как и всех, кто присоединился к забастовке и протесту. Коллеги Вайтович рассказали ей, что видели в здании телекомпании присланных россиян.

"Оборудование на российском и белорусском каналах схожее, проблем с переподготовкой быть не должно, за 10-15 минут видеоинженеры, операторы, режиссеры легко адаптируются и могут работать", - рассказал радио "Свобода" осведомленный источник.

По информации издания, штрейкбрехеров из России прислал телеканал RT. Знакомые Алены Мартиновской из БТ говорят, что россиянам обещан соцпакет и зарплата в 5000 белорусских рублей (2040 долларов). При этом белорусские специалисты получают на руки не более 1,5 тысячи рублей за аналогичную работу.

"У нас в республике нет денег на маски медиков, и мы собираем (средства. - Прим. NEWSru.com) всей страной, зато у государства есть деньги на новых сотрудников для новостей", - заключила Алена Мартиновская.

Официально Кремль пока не вмешивается в белорусский политический кризис. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва не видит необходимости в оказании властям Белоруссии военной помощи. Гипотетические рассуждения на этот счет Песков назвал "неприемлемыми и невозможными". "Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне", - добавил он.

При этом ранее появлялись слухи, что Кремль направил в Белоруссию не только телепропагандистов, но и силовиков.