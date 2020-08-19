Филиал ООО "Титановые инвестиции" - крупный химзавод на севере Крыма, ранее называвшийся "Крымский титан" - с начала июня находился на капремонте из-за поставок оборудования ненадлежащего качества. На этой неделе после простоя был запущен один из цехов, в итоге произошел небольшой выброс вредных веществ. Опасности для города Армянска нет, утверждает руководство предприятия.

"На предприятие было поставлено некачественное оборудование, два с половиной месяца мы пытались его отремонтировать, - пояснил директор филиала "Титановых инвестиций" Эдуард Курмачев в эфире канала "Крым 24". - По состоянию на прошлую неделю мы его отремонтировали. Вчера серно-кислотный цех поставили на разогрев и на запуск.

Технологический переход с разогрева на запуск на сере, чтобы дальше производить серную кислоту, был сегодня утром, в 6:30 - 6:40. Так как цех после простоя, после ремонта холодный, в первые несколько минут через основную трубу цеха произошел незначительный выброс облака сернистого ангидрида".

По его словам, облако попало на территорию предприятия, работники в соцсетях начали жаловаться на едкий запах. "Сейчас все в штатном режиме", - утверждает Курмачев. По его словам, "в городе все стабильно, никакой паники нет".

В соцсетях в среду утром появилось анонимное сообщение, что "на заводе произошла какая-то авария" и "на город прет кислота". Ряд пользователей опровергли факт ЧП на химпредприятии: "Оставьте панику! Кислота запустилась, цех работает, облако развеялось", "никакой аварии, запускали кислоту".

Администрация Армянска сообщила о нескольких обращениях от жителей о появлении неприятного запаха в воздухе, передает "Интерфакс". Превышение ПДК после выброса было локальным - в пределах предприятия, добавили власти, сославшись на комментарий представителя химзавода.

"Концентрация загрязняющего вещества влияния на здоровье организма не имеет. Утром лабораторией (. . .) сделаны замеры, которые показали, что в воздухе нет превышений ПДК вредных веществ. Кроме того, по состоянию на 9:00 мск концентрация загрязняющих веществ на территории промышленной площадки предприятия не превышала допустимые", - говорится в сообщении администрации города в соцсетях.

Качество воздуха в Армянске решили проверять четыре раза в сутки в течение ближайших трех дней.

В сентябре 2018 года в Армянске вводился режим чрезвычайной ситуации после выброса вредных веществ на "Крымском титане". В связи со сложившейся ситуацией были продлены каникулы в школах и детсадах города, а детей на несколько недель отправили в санатории.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Титановые инвестиции" (Москва) принадлежат кипрской Letan Investments Limited (информация из ЕГРЮЛ по данным на июль 2014 года). Letan Investments известна также как учредитель австрийской холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа - Group DF International GmbH. Миллиардера Фирташа подозревают в связях с "русской мафией" и ФСБ.

Group DF в октябре 2018 года распространила пресс-релиз, в котором заявила, что остается собственником "Крымского титана", "однако уже несколько лет не управляет этим активом, не контролирует его деятельность, представители группы не имеют к этому активу доступа".

В отношении "Титановых инвестиций" в феврале 2018 года по заявлению ВТБ введена процедура наблюдения. Арбитражный суд Москвы в феврале 2020 года удовлетворил ходатайство ВТБ о процессуальном правопреемстве: в реестре кредиторов "Титановых инвестиций" банк с требованиями в размере около 2,5 млрд рублей заменит ООО "Титановые технологии". Представитель должника отметил, что правопреемство произошло в соответствии с планом правительства Крыма и направлено на выход предприятия из процедуры банкротства. Представитель ВТБ сообщал, что договор уступки прав с компанией "Титановые технологии" подписан 10 января 2020 года. Кредиторы в марте 2020 года согласовали мировую по делу о банкротстве "Титановых инвестиций".