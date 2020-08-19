Ян Кателевский в Раменском городском суде, 19 августа 2020 года

РОСПОТРЕБ 24 / YouTube Ян Кателевский в Раменском городском суде, 18 августа 2020 года

Движение / YouTube

Судья Раменского городского суда Татьяна Суворова арестовала до 17 октября видеоблогера Яна Кателевского, освещающего нарушения силовиков. Блогеру инкриминируют вымогательство (статья 163 УК) более одного миллиона рублей у сотрудника ДПС. О заключении Яна Кателевского под стражу сообщает телеграм-канал его соратников "Кателевский и Дорогов Info".

В конце июля оппозиционного активиста, блогера и журналиста Яна Кателевского задержал спецназ Росгвардии. Его отправили под стражу по делу об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК). Вместе с блогером задержали его коллегу с Youtube-канала "Росдержава" Александра Дорогова. Его обвинили в вымогательстве 1,3 млн рублей у автоинспектора Павла Горохова за отказ от публикации видео с ним, пишет "Медиазона".

По словам соратников блогеров, весной Кателевского сбил, управляя автомобилем, друг полицейского Горохова. После того, как страж порядка написал заявление о вымогательстве денег, блогера заподозрили в порче чужого имущества, которая выражалась во "вмятине на машине". В августе Кателевский стал подозреваемым и по делу о вымогательстве.

Изначально Кателевского отправил под стражу судья Люберецкого городского суда Михаил Милушов. Он оказался мужем судьи Ольги Голышевой, которая в 2016 году отправляла блогера под административный арест. Тогда Кателевский записал разговор судьи с полицейскими. На записи Голышева учила сотрудников МВД правильно проводить и оформлять задержания, признавая, что материалы дела "очень плохие". Она также указывала полицейским, что "нельзя бояться" активистов, включая Кателевского.

13 августа Мособлсуд отменил решение Люберецкого суда о заключении Кателевского под стражу и отправил дело на новое рассмотрение. Вышестоящая инстанция признала, что Милушов как заинтересованное лицо не должен был рассматривать материалы уголовного дела Кателевского. Решение об аресте отменили и отправили на новое рассмотрение. Сам журналист просил у судьи самоотвод.

17 августа блогера перевели под домашний арест, но в тот же день его задержали для предъявления обвинений по делу о вымогательстве. В итоге новое ходатайство следствия об аресте попало в другой суд.

Защита Кателевского подавала жалобу на новое задержание блогера. Рассматривать эту жалобу назначили судью Голышеву.

Кателевский и Дорогов считают уголовное дело заказным и сфабрикованным из-за расследований в отношении силовиков, которые они публиковали, в том числе и на видеохостинге Youtube. Отчасти эту версию подтверждают и действия следователя. На заседании суда 17 августа следователь к причинам для назначения ареста добавил то, что Кателевский снимает ролики и выкладывает их в интернет, а значит может оказать давление на участников процесса. Одновременно канал Кателевского "Я.Н" удалили на Youtube. Группа поддержки журналистов "Росдержавы" предполагает, что это сделали силовики, получив доступ к компьютеру Кателевского, сообщает "ОВД-Инфо".

Добавим, в 2015 году неизвестные сожгли автомобиль Яна Кателевского. Тогда он связывал это преступление с расследованием коррупции в структурах ЖКХ. Интернет-сообщество быстро организовало сбор пожертвований, на которые для Яна была куплена другая машина, сообщало "Настоящее время". Чувствуя такую поддержку, активист пообещал и дальше разоблачать коммунальщиков и чиновников, несмотря на поступающие угрозы.

"Последнее сообщение, предупреждение, мне пришло, что, "в принципе, убивать они меня пока не хотят, но покалечить - очень хотят. Если я не успокоюсь", - рассказывал житель Раменского Ян Кателевский.