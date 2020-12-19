Таким образом, единственным дипломатическим центром США в России будет посольство в Москве. Это создаст неудобства как для американских путешественников на Дальний Восток России, так и для россиян, желающих получить визу США

ChinaImages / DepositPhotos Майк Помпео

Фото: Office of the President-elect

Госдепартамент США решил навсегда закрыть генконсульство страны во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского внешнедипломатического ведомства.

По его словам, госсекретарь США Майк Помпео принял такое решение "в тесной консультации" с американским послом в России Джоном Салливаном в рамках "постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации". Собеседник агентства объяснил решение Госдепа оптимизацией работы дипмиссии США в России.

"Обусловленная этим реорганизация дипломатического персонала в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным образом", - сообщил он, добавив, что никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется.

По данным АР, Госдепартамент еще на прошлой неделе уведомил конгресс о решении закрыть два последних оставшихся консульства США в России. В уведомлении говорится, что это связано с решением российских властей в 2017 году сократить численность работающих в РФ американских дипломатов.

Таким образом, единственным дипломатическим центром США в России будет посольство в Москве. Это создаст неудобства как для американских путешественников на Дальний Восток России, так и для россиян, желающих получить визу США.

Точные сроки закрытия консульств во Владивостоке и Екатеринбурге еще не определены. По данным АР, американский персонал переведут в посольство в Москве, остальные сотрудники будут уволены. В дальневосточном и уральском диппредставительствах работают 10 американских дипломатов и 33 местных сотрудника. По оценкам Госдепа, окончательное закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.

Консульство во Владивостоке было временно закрыто еще в марте из-за пандемии коронавируса, при этом в Госдепе выражали надежду, что оно возобновит работу "как только это позволит ситуация". Сотрудники уже начали вывозить из консульства "чувствительное оборудование", документы и другие предметы, сообщает АР. Консульство в Екатеринбурге с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями.

Ранее о возможном закрытии консульств во Владивостоке и Екатеринбурге писал "Коммерсант". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию, заявил, что это не отразится на российско-американских отношениях. Он отметил, что данные учреждения уже давно не выполняли свои основные функции - предоставление консульских и визовых услуг.

Дипломатическая война между США и Россией началась после американских президентских выборов в конце 2016 года. Барак Обама, покидая Белый дом, выслал 35 российских дипломатов и членов их семей, а также распорядился закрыть доступ к загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. Это стало ответом на предполагаемое российское вмешательство в американские выборы.

Москва не стала сразу же предпринимать ответные меры, надеясь, что с приходом Дональда Трампа ситуация изменится. Однако этого не произошло, и летом 2017 года Россия потребовала от США сократить численность американского персонала в дипмиссиях на территории РФ на 755 человек - до 455 человек. Столько российских сотрудников в то время работало в дипломатических представительствах РФ в США.

Также было приостановлено использование посольством США дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице. Вашингтон в ответ потребовал закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. В 2018 году в связи с отравлением Скрипалей было выслано еще 60 сотрудников российских дипмиссий и закрыто генконсульство России в Сиэтле. Российские власти ответными действиями закрыли консульство США в Санкт-Петербурге.