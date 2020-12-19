ВСЕ ФОТО Всего в стране выявлено 2 819 429 заболевших и 50 347 умерших

АГН Москва / Кирилл Зыков За последние сутки в России выявлено 28 209 случаев COVID-19 в 85 регионах, 585 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф"

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В Москве подтверждено 6459 случаев коронавируса, 74 человека умерли. В Петербурге 3754 новых заражения, скончались 75 человек. Из российских больниц за сутки выписали 26 109 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 254 742

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За последние сутки в России выявлено 28 209 случаев COVID-19 в 85 регионах, 585 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 2 819 429 заболевших и 50 347 умерших.

В Москве подтверждено 6459 случаев коронавируса, 74 человека умерли. "За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших", - сообщает городской оперштаб.

В Петербурге 3754 новых заражения, скончались 75 человек. Из российских больниц за сутки выписали 26 109 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 254 742.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечаются в Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Тыве, Республике Марий Эл, Новосибирской, Магаданской областях, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Оренбургской области, Алтайском крае, Кемеровской области, Дагестане, Краснодарском крае.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 6459

Санкт-Петербург - 3754

Московская область - 1514

Нижегородская область - 502

Свердловская область - 405

Архангельская область - 395

Республика Карелия - 394

Воронежская область - 394

Псковская область - 393

Ростовская область - 392

Вологодская область - 365

Республика Крым - 354

Хабаровский край - 346

Красноярский край - 332

Пермский край - 329

Челябинская область - 317

Самарская область - 305

Мурманская область - 287

Республика Коми - 284

Ульяновская область - 284

Иркутская область - 280

Волгоградская область - 276

Саратовская область - 263

Забайкальский край - 260

Ставропольский край - 243

Омская область - 242

Приморский край - 238

Тверская область - 237

Кировская область - 232

Ленинградская область - 231

Ханты-Мансийский автономный округ - 230

Алтайский край - 216

Республика Бурятия - 214

Удмуртская Республика - 211

Новгородская область - 209

Тульская область - 209

Республика Саха (Якутия) - 203

Брянская область - 201

Калининградская область - 199

Курская область - 194

Пензенская область - 194

Томская область - 193

Ярославская область - 190

Владимирская область - 190

Краснодарский край - 188

Ямало-Ненецкий автономный округ - 186

Астраханская область - 182

Республика Хакасия - 180

Орловская область - 179

Белгородская область - 179

Ивановская область - 178

Оренбургская область - 178

Калужская область - 172

Тюменская область - 170

Липецкая область - 167

Новосибирская область - 166

Республика Башкортостан - 157

Смоленская область - 156

Кемеровская область - 155

Республика Дагестан - 153

Амурская область - 147

Тамбовская область - 147

Сахалинская область - 143

Чеченская Республика - 140

Рязанская область - 136

Республика Чувашия - 127

Костромская область - 119

Курганская область - 111

Республика Калмыкия - 101

Кабардино-Балкарская Республика - 101

Республика Татарстан - 98

Республика Алтай - 97

Республика Адыгея - 95

Карачаево-Черкесская Республика - 95

Республика Северная Осетия-Алания - 89

Республика Мордовия - 88

Республика Ингушетия - 87

Республика Тыва - 84

Севастополь - 83

Камчатский край - 77

Республика Марий Эл - 54

Магаданская область - 44

Еврейская автономная область - 28

Чукотский автономный округ - 10

Ненецкий автономный округ - 2

