За последние сутки в России выявлено 28 209 случаев COVID-19 в 85 регионах, 585 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 2 819 429 заболевших и 50 347 умерших.
В Москве подтверждено 6459 случаев коронавируса, 74 человека умерли. "За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших", - сообщает городской оперштаб.
В Петербурге 3754 новых заражения, скончались 75 человек. Из российских больниц за сутки выписали 26 109 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 254 742.
Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечаются в Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Тыве, Республике Марий Эл, Новосибирской, Магаданской областях, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Оренбургской области, Алтайском крае, Кемеровской области, Дагестане, Краснодарском крае.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 6459
Санкт-Петербург - 3754
Московская область - 1514
Нижегородская область - 502
Свердловская область - 405
Архангельская область - 395
Республика Карелия - 394
Воронежская область - 394
Псковская область - 393
Ростовская область - 392
Вологодская область - 365
Республика Крым - 354
Хабаровский край - 346
Красноярский край - 332
Пермский край - 329
Челябинская область - 317
Самарская область - 305
Мурманская область - 287
Республика Коми - 284
Ульяновская область - 284
Иркутская область - 280
Волгоградская область - 276
Саратовская область - 263
Забайкальский край - 260
Ставропольский край - 243
Омская область - 242
Приморский край - 238
Тверская область - 237
Кировская область - 232
Ленинградская область - 231
Ханты-Мансийский автономный округ - 230
Алтайский край - 216
Республика Бурятия - 214
Удмуртская Республика - 211
Новгородская область - 209
Тульская область - 209
Республика Саха (Якутия) - 203
Брянская область - 201
Калининградская область - 199
Курская область - 194
Пензенская область - 194
Томская область - 193
Ярославская область - 190
Владимирская область - 190
Краснодарский край - 188
Ямало-Ненецкий автономный округ - 186
Астраханская область - 182
Республика Хакасия - 180
Орловская область - 179
Белгородская область - 179
Ивановская область - 178
Оренбургская область - 178
Калужская область - 172
Тюменская область - 170
Липецкая область - 167
Новосибирская область - 166
Республика Башкортостан - 157
Смоленская область - 156
Кемеровская область - 155
Республика Дагестан - 153
Амурская область - 147
Тамбовская область - 147
Сахалинская область - 143
Чеченская Республика - 140
Рязанская область - 136
Республика Чувашия - 127
Костромская область - 119
Курганская область - 111
Республика Калмыкия - 101
Кабардино-Балкарская Республика - 101
Республика Татарстан - 98
Республика Алтай - 97
Республика Адыгея - 95
Карачаево-Черкесская Республика - 95
Республика Северная Осетия-Алания - 89
Республика Мордовия - 88
Республика Ингушетия - 87
Республика Тыва - 84
Севастополь - 83
Камчатский край - 77
Республика Марий Эл - 54
Магаданская область - 44
Еврейская автономная область - 28
Чукотский автономный округ - 10
Ненецкий автономный округ - 2