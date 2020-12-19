ОМОН ломом и кувалдой вскрыл дверь бара "Квартира" в Пресненском районе Москвы в ходе ночного совместного рейда полиции и Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ)

Фото: Оперштаб Москвы / t.me "При проверке был обнаружен полный зал гостей, продолжалось их обслуживание. Все факты нарушений были зафиксированы", - сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба по коронавирусу

Фото: Оперштаб Москвы / t.me

ОМОН ломом и кувалдой вскрыл дверь бара "Квартира" в Пресненском районе Москвы в ходе ночного совместного рейда полиции и Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). "При проверке был обнаружен полный зал гостей, продолжалось их обслуживание. Все факты нарушений были зафиксированы", - сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба по коронавирусу.

Бар "Квартира" находится на Рочдельской улице недалеко от Дома правительства РФ. На видео, опубликованном "Московскими новостями", видно, что на двери бара висит объявление "Мы закрыты". Нарушения также были выявлены в соседнем заведении "Никуда не едем".

За нарушения юрлицу грозит штраф до 300 тысяч рублей, в случае причинения вреда здоровью людей - штраф до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток.

?￐ﾑар "Квартира" в Пресненском районе могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19.



При проверке был обнаружен полный зал гостей, продолжалось их обслуживание. Кроме того, под нарушение попало и соседнее заведение "Никуда не едем" pic.twitter.com/izNj12By1y— Московские новости (@moskow_vk) December 19, 2020

В Москве из-за коронавируса действует запрет на ночную работу кафе, баров и ресторанов. В начале декабря после концерта группы "Кипелов" опечатали клуб Adrenaline Stadium на Ленинградском проспекте, позже пломбы пришлось ставить заново, так как их сорвали. При этом в конце декабря в клубе запланирован предновогодний концерт.

За последнее время штрафом или приостановкой деятельности пригрозили торговым центрам "Охотный ряд" и "Европейский", универмагу ЦУМ, бару Bla Bla Bar, головному офису компании Adidas в Москве, букмекерской конторе "Фонбет".

По данным главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, за время действия режима повышенной готовности было зафиксировано 37 тысяч нарушений со стороны организаций и предприятий. Деятельность более 200 была приостановлена за повторные нарушения. Половина из них устранили нарушения и вернулись к работе. Поводом для проведения рейдов могут стать фото и видео нарушений в соцсетях.