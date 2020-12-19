Вакцинация от коронавируса может не давать защиту при проблемах с иммунитетом или из-за возникшего в процессе стрессового состояния, сообщил в фильме телеканала "Россия-1" "Опасный вирус. Первый год" директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует. Оставшиеся 5% - это те люди, которые по какой-то причине не ответили образованием антител и естественных клеток памяти на введение вакцинного препарата. Это состояния, когда или у человека исходное иммунодефицитное состояние бывает, или в процессе вакцинации было стрессовое состояние", - сказал он.

В таком случае необходим анализ врача или же повторная вакцинация. Комментируя информацию заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой о 273 заразившихся коронавирусом в ходе пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V", Гинцбург выразил мнение, что большая часть этих людей получила плацебо. Узнать об этом участники испытаний смогут только после окончания испытаний. Последние добровольцы, по словам Гинцбурга, могут быть привиты к концу января 2021 года.

По словам ученого, "Спутник V" создает иммунитет на два и более года. У самого Гинцбурга антитела к коронавирусу сохранились спустя восемь месяцев после вакцинации. "Могу вам доложить, что, если я 30 марта вакцинировался, то через 8 месяцев без одной недели у меня титр антител остался 1 на 3200 - тот, который у меня был на третью неделю после второй вакцинации", - сообщил глава Центра им. Гамалеи.

На какое время будут давать иммунитет вакцины, созданные на основе РНК-векторов, "никому неизвестно", добавил он. К таким вакцинам относятся препараты компаний Moderna и BioNTech/Pfizer. По мнению Гинцбурга, до 80% россиян могут быть привиты от коронавируса к осени 2021 года, что позволит считать инфекцию вакциноуправляемой. Для этого нужно выпускать для внутреннего потребления 5-6 млн доз вакцины в месяц.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в свою очередь сообщил, что в рамках кампании по вакцинации планируется привить 60% взрослого населения. Производственных мощностей, по его словам, достаточно, чтобы покрыть потребности России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью посоветовала не прививаться людям, которые уже переболели коронавирусом и имеют антитела.