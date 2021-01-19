Ученые предупредили о критических рисках для экосистем Арктики из-за нашествия опасного борщевика

ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» Распространение сорняка считается опасным для экологического состояния территории. Это растение легко дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

На арктической территории Ямало-Ненецкого автономного округа начал произрастать опасный борщевик Сосновского, который в перспективе может нанести серьезный вред традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера, предупреждает Научный центр изучения Арктики.

Ареал произрастания борщевика уже достиг широт Мыса Каменного и Сеяхи. "Если растения-вселенцы начнут вытеснять доминантные нашего региона виды, это приведет к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктике", - заявил заведующий сектором охраны окружающей среды, кандидат географических наук Роман Колесников, слова которого приводятся на сайте научного центра.

По словам специалистов, очагами распространения растений-вселенцев в первую очередь становятся антропогенные объекты. Предположительно семена борщевика Сосновского в отдаленные районы Ямала занесли техникой. Распространение сорняка уже вызывает серьезное беспокойство у жителей тундры, отмечает РИА "Новости".

Кроме того, ученые сектора охраны окружающей среды зафиксировали в ходе мониторинга последствия колебания климата: стремительное изменение тундрового ландшафта, появление и активное расселение новых видов растений и животных.

Специалисты намерены оценить устойчивость ландшафтов в ЯНАО к изменению климата, выявить негативные тенденции и спрогнозировать экологическую ситуацию в регионе, после чего будут разработаны конкретные мероприятия.

Естественными местами произрастания борщевика Сосновского являются Центральный и Восточный Кавказ, Закавказье и Ближний Восток. Попадание сока борщевика на кожу под воздействием солнечного света приводит к сильным и долго не заживающим фотохимическим ожогам. Попадание сока в глаза может вызвать слепоту, такие случаи отмечались у детей.

Распространение сорняка считается опасным для экологического состояния территории. Это растение легко дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их. Экспансия борщевика началась при активном содействии человека. В СССР растение долго считалось кормовой культурой, его выращивание в этом качестве прекратилось только в 1980-е годы.

В прошлом году Совет Федерации предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях РФ штрафы для дачников за борщевик на участках.

В отдельных регионах штрафы уже действуют: в Москве - от 2 до 5 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц - 20-50 тысяч рублей, для юрлиц - 150-700 тысяч рублей. В Московской области действуют аналогичные штрафы для граждан и должностных лиц, для юрлиц - от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. В Подмосковье к концу прошлого года за борщевик выписали штрафов более чем на 220 миллионов рублей.