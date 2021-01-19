Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ассоциировать с Владимиром Путиным спешное задержание и арест Алексея Навального сразу по прибытии из Германии в Россию и назвал "абсолютной ерундой" утверждения о том, что "кто-то кого-то боится".

"У ФСИН были и остаются претензии, так как были нарушены определенные правила. И поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то наличие претензий к нему не имеет никакого отношения к президенту России", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Коммерсант FM".

Песков заявил, что за последние три года правила условного срока были нарушены около 18 тысяч раз, и ко всем нарушителям применялись определенные меры. Когда журналист спросил, всегда ли в этих случаях полицейское сопровождение было столь же многочисленным, Песков ответил: "Да, конечно. И искали, и сопровождали, - по-разному было".

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Призывы Навального выходить на улицы пресс-секретарь назвал "тревожными", но отметил, что Кремль не может давать им оценку и не опасается массовых протестов. "Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному", - отметил Песков.

По его словам, в Кремле не собираются принимать во внимание призывы западных стран немедленно освободить Навального и ввести санкции против России в связи с его арестом. "Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело. Мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям", - заявил пресс-секретарь президента.

Песков переадресовал суду вопрос CNN о том, как проведение заседания по мере пресечения Навальному прямо в полицейском участке соотносится с понятием правового государства. Он напомнил, что "последние несколько месяцев все суды работают в особом режиме, связанным с ковидом", передает "Медуза".

Отвечая на вопрос корреспондента "Эха Москвы", будет ли Путин следить за соблюдением прав Алексея Навального, Песков сказал, что эта ситуация "не требует особого внимания президента". "Права всех граждан РФ гарантируются законами РФ, надзорными ведомствами РФ - так будет и в этом случае. Мы не намерены учитывать международное мнение в данном случае", - добавил он.

Корреспондент УНИАН поинтересовался, нет ли противоречия в том, что Навального обвиняют в уклонении от контроля по делу "Ив Роше" из-за того, что он находился в Германии, тогда как вылететь в Берлин ему разрешил лично Путин.

Песков не увидел в этом противоречия, заявив, что, когда Навальный "являлся в полном смысле этого слова берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавал и проявлял здесь абсолютную гибкость и понимание". Вопросы, по словам Пескова, появились после того, как клиника "Шарите" подтвердила, что Навальный выписан и "пребывает в нормальном состоянии здоровья".

Соратник оппозиционера Леонид Волков после этих слов обвинил пресс-секретаря Путина во лжи. "ФСИН в декабре: "мы прочитали в журнале Ланцет 22 декабря, что Навальный здоров, поэтому объявили его в розыск 29 декабря". ФСИН вчера в "суде по вызову" (см. опубликованное постановлении "судьи Морозовой"): "был осуществлен выход для проверки исполнения требований испытательного срока 16 сентября, осужденного не было дома в нарушение требований испытательного срока". 16 сентября! Навальный еще был не просто в "Шарите", а в отделении реанимации, он из комы вышел только 7 сентября", - пишет Волков в Telegram.