В РУДН закрыли созданный по интернет-запросам курс астрологии и пообещали проверить все свои программы

Moscow-Live / Незговоров Михаил

Российский университет дружбы народов (РУДН) проверит содержание всех программ своего Института повышения квалификации и переподготовки кадров после запуска платного курса "Натальной астрологии", вызвавшего недоумение в соцсетях. Ректор вуза Олег Ястребов заявил через пресс-службу, что программы Института проверят на "предмет соответствия заявленным компетенциям и стандартам".

В описании курса, уже удаленного с сайта РУДН, говорилось, что астрология дает возможность "войти в резонанс с Ритмами Космоса", которые "диктуют происходящее" на планете. "И только находясь в положительном резонансе с данными ритмами, поняв их, мы можем не быть "игрушками в руках судьбы", а соучастниками процесса творения на уровне своего маленького личного микрокосма", - гласил текст.

Программа предполагала двухмесячные занятия с практикующим астрологом. Участники курса должны были научиться выявлять сильные и слабые стороны личности по натальной карте, а также разбирать различные сферы жизни: брак, карьеру, семью, таланты и здоровье, пишет издание DОХА. Прошедшим курс обещали выдать сертификат РУДН, подтверждающий умение разбирать натальную карту.

По словам ректора вуза, документы о запуске курса астрологии не проходили экспертизу и процедуру утверждения, поэтому приказ об открытии программы "был отменен тем же днем, что и вышел", передает ТАСС. "Астрология никогда не являлась и не является ни отдельным направлением подготовки, ни, тем более, научным направлением РУДН", - отметил Ястребов.

Он добавил, что возможность создания "познавательного курса" была основана на анализе поисковых запросов в интернете, и в числе наиболее популярных оказалась астрология. Ректор пояснил, что курс должен был представлять собой серию мастер-классов от практиков, а не служить программой повышения квалификации или переподготовки кадров.

"К сожалению, вместо познавательного материала об астрологии и астрономии были предоставлены материалы на уровне "подвальная эзотерика", - резюмировал Ястребов, назвав описание курса "вольным творчеством потенциальных преподавателей программы и сотрудников института". Последние получат дисциплинарное взыскание "за дискредитацию репутации" вуза.