Детская поликлиника № 73 на Караваевской улице

Детская городская поликлиника № 73

В Санкт-Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, который избил врача-педиатра и распылил ей в лицо газ из баллончика. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 18 января в детской поликлинике на Караваевской улице. По данным СМИ, родители ребенка требовали, чтобы его привили импортной вакциной, но получили отказ.

Прибывшими по указанному адресу полицейскими установлено, что в лечебном заведении произошел конфликт между 58-летней женщиной-педиатром и 33-летним посетителем, в ходе которого мужчина причинил медику травмы и распылил перцовый газ из баллончика. Потерпевшая была госпитализирована, пишет Znak.com.

Позже в полицию поступила телефонограмма: медики диагностировали у женщины травмы головы и ожог глаза. Подозреваемый в нападении был доставлен в отдел полиции для разбирательства, где в отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", задержанный Ярослав Крамской и его супруга Екатерина потребовали у педиатра, чтобы она назначила их ребенку бесплатно вакцину "Пентаксим" (импортная вакцина для профилактики пяти наиболее опасных детских заболеваний, в том числе дифтерии, столбняка, коклюша), но врач отказала, сославшись на то, что такая прививка ставится только по показаниям, а их нет, и поэтому можно поставить отечественную.

Родители стали спорить. Медик взяла карту и хотела отнести главврачу, но тут, по ее словам, мать ребенка стала вырывать документ. Началась потасовка с участием врача и родителей юного пациента. Педиатр рассказывает, что ее били по голове и таскали по всему кабинету, а мужчина брызнул врачу из баллончика прямо в глаз. В итоге женщина потеряла сознание.