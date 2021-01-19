Москва, 19 января 2021 года

Рупор Москвы / YouTube

В Москве на Пречистенской набережной прошла акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой, которых в 2009 году застрелил неонацист из "Боевой организации русских националистов", сын полковника СВР и выпускник истфака МГУ Никита Тихонов. Об акции сообщают корреспонденты "Медиазоны".

Участники акции возложили цветы около места двойного убийства.

Ранее московская мэрия не согласовала традиционное шествие памяти, которое в течение 12 лет проходило 19 января. При этом власти привычно сослались на коронавирусные ограничения.

Организаторы акции Кирилл Медведев и Павел Кудюкин рассказали, что 18 января получили предостережение от прокуратуры. В документе говорилось, что ведомство нашло в интернете "информацию о подготовке к акции и призывы в адрес неограниченного круга лиц к участию в несогласованном мероприятии".

Активистов предупредили об административной ответственности за организацию или проведение акции без согласования и нарушение общественного порядка во время шествия.

Адвокат Станислав Маркелов представлял интересы антифашистов и защищал их в судах. Именно его работа, как решил Мосгорсуд, и стала причиной убийства. Журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова - по взглядам анархистка и антифашистка - оказалось рядом с Маркеловым в день убийства. Застрелившего их 19 января 2009 года Никиту Тихонова приговорили к пожизненному лишению свободы. Его сообщница и гражданская жена Евгения Хасис получила 18 лет колонии.

На счету организации БОРН, членами которой были Тихонов и Хасис, еще восемь доказанных убийств: антифашисты Федор Филатов, Иван Хуторской и Илья Джапаридзе, федеральный судья Эдуард Чувашов, судивший неонацистов-убийц, чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев, таксист Сос Хачикян, член группировки "Черные ястребы" Расул Халилов и уроженец Таджикистана Салохиддин Азизов, которому экстремисты отрезали голову. Останки мигранта они использовали как элемент устрашения при публикации своего манифеста с угрозами начать рубить головы чиновникам, которые "предают интересы русского народа".

К пожизненному заключению был приговорен и еще один лидер БОРН - Илья Горячев. Евгения Хасис утверждала , что за Горячевым стояли люди из кремлевской администрации, в частности помощник российского президента Владислав Сурков. Правда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эти данные опроверг .

Кроме того, Тихонов и Хасис рассказывали в суде о планах организовать летний военный лагерь для подготовки боевиков на усадьбе фермера-миллиардера Германа Стерлигова . Сам Стерлигов отвергал все подозрения, заявив, что это "брехня несусветная".

Издание "Медиазона" ранее составило список из 11 человек, которые могли помогать БОРНу в осуществлении преступных замыслов. В списке - журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин - через него Тихонов приобрел оружие, из которого был убит Маркелов; Леонид Симунин, бывший лидер люберецкого отделения прокремлевского движения "Наши", которого Хасис назвала куратором Ильи Горячева, идейного вдохновителя БОРНа; бывший депутат Госдумы от "Единой России" Максим Мищенко; Алексей Митрюшин, связанный с движением "Наши", проектами "Единой России", и другие.

Из переписки Горячева следует, что он ходил знакомиться к Никите Иванову - Иванов работал в управлении внутренней политики администрации президента в период с 2005-го по 2009 год и, по многочисленным сообщениям в СМИ, курировал там работу с прокремлевскими молодежными движениями. Управление напрямую подчинялось первому замруководителя администрации президента Владиславу Суркову.

Одному из своих соратников Горячев признавался, что хочет "повторить путь Рамзана", имея, по-видимому, в виду Рамзана Кадырова, который из повстанцев перешел на сторону правительства. В переписке он указывал на свою близость к правящим кругам: "Я в вертикали".