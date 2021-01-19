В весеннюю сессию 2021 года Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о выделении жилья жертвам советских репрессий на их исторической родине

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Если этот закон примут без поправок, тем, кто родился в семьях репрессированных, в лагерях или местах ссылки родителей, придется встать в общую для всех россиян очередь на жилье, где перед ними окажутся десятки тысяч человек

Moscow-Live / Михаил Тихонов

В весеннюю сессию 2021 года Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о выделении жилья жертвам советских репрессий на их исторической родине. Если этот закон примут без поправок, тем, кто родился в семьях репрессированных, в лагерях или местах ссылки родителей, придется встать в общую для всех россиян очередь на жилье, где перед ними окажутся десятки тысяч человек.

Формально государство позволяет детям депортированных и родившимся в ссылке получить жилье там, откуда их семьи выслали во время репрессий. Но фактически людей заставляют десятилетиями стоять в общей очереди - и до получения жилья и возвращения из ссылки они могут просто не дожить, пишут "Важные истории" .

Одна из тех, кого может коснуться новый закон, Оксана Андриевская, прожила первые двенадцать лет в Москве, а большую часть жизни - на Северном Урале, куда ее мать сослали как жену "врага народа". Советские власти репрессировали сразу несколько поколений семьи Андриевских, а сама она еще в начале 1950-х переехала в Ярославль, где живет до сих пор. После посмертной реабилитации родителей Андриевская стала добиваться в судах возвращения московской квартиры, однако обращения к мэру Москвы Сергею Собянину и президенту Владимиру Путину ничего не дали.

Тех, кто был репрессирован в советские годы, почти не осталось в живых, поэтому сейчас права на возвращение домой добиваются "дети ГУЛАГа" - дети депортированных и родившиеся в ссылке. Им предстоит провести десятки лет в очереди на жилье, при этом в 2020 году 91% жертв репрессий и их детей были старше 73 лет, 38% из них, если они живы, могут быть старше 100 лет.

По словам юриста Григория Вайпана, который защищает права реабилитированных, жертвы репрессий умирают почти каждый день. Одна из его подзащитных, Елизавета Михайлова, добивалась возвращения домой со своей старшей сестрой Лениной, которая умерла в 2019 году в возрасте 89 лет, так и не дождавшись своей очереди. За последние 10 лет число жертв политических репрессий сократилось на 218 тысяч человек, то есть на 34%.

Положение о праве реабилитированных вернуться туда, где они жили до применения репрессий, появилось в 1991 году в законе "О реабилитации жертв политических репрессий". До 2005 года они имели первоочередное право на получение жилья в случае возвращения на прежнее место жительства - в тот же населенный пункт; затем положение о первоочередности отменили и обеспечение жертв репрессий жильем стало полномочием региональных властей.

Точное число тех, кто смог вернуться домой, неизвестно. Проблемы с возвращением жилья репрессированным существовали все время, что действовал закон "О реабилитации". В 2000 году Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий докладывала президенту, что проблема сохраняет остроту даже в Москве, где масштабы муниципального жилищного строительства достаточно велики и реабилитированные получали и получают квартиры. В 2014-2016 годах жилье в Москве получила только одна семья иногородних и реабилитированных из 91 стоявших на учете.

По словам юристов, с 2005 года, когда обязанности по обеспечению жильем возвращающихся жертв репрессий возложили на региональные власти, реабилитированные с трудом могли попасть на жилищный учет. Например, московские законы требовали, чтобы человек до обращения к чиновникам не менее 10 лет прожил в Москве, при этом был малоимущим и вообще не имел жилья в собственности или в пользовании.

Ситуация изменилась в 2019 году, когда Конституционный суд постановил изменить законы, ограничивающие права репрессированных на жилье, и предписал ставить их в очередь без соблюдения прежних условий. Такое решение суд вынес на жалобу детей репрессированных москвичей Елизаветы Михайловой, Евгении Шашевой и Алисы Мейсснер. Однако после постановления Конституционного суда жертв репрессий стали ставить в очередь на получение квартир, но в самый ее конец, сама же очередь насчитывает десятки тысяч человек. Некоторым из очередников уже больше 60 лет, и их шанс дожить до получения квартир невелик.

Чтобы исполнить требование Конституционного суда, Минстрой разработал законопроект, который рассматривают в Госдуме. Согласно его первоначальной редакции, жертвы репрессий должны вставать в общую очередь, однако внесенные в проект поправки предполагают, что жертвам репрессий, которые возвращаются на свое место жительства, будут назначать федеральные выплаты в течение года с момента подачи заявления. Эти поправки могут дать шанс жертвам репрессий вернуться домой при жизни. Депутатам Госдумы предстоит рассмотреть их в весеннюю сессию.

По данным Министерства строительства и ЖКХ, на возвращение из ссылки и получение жилья претендуют 1628 семей жертв репрессий из 59 регионов страны. По другим данным, предоставленным региональными правительствами, таких семей меньше 500: 190 семей хотят вернуться в Москву, 158 - в Санкт-Петербург, 64 - в Севастополь, 29 - в Краснодарский край и 9 - в Приморский край. Эти цифры озвучила депутат Госдумы Галина Хованская в ноябре 2020 года на заседании Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По мнению Григория Вайпана, чтобы выдать всем жертвам жилье без очереди, необходимо 2,5-3 миллиарда рублей, что в целом не так много, однако этому препятствует нежелание государства педалировать тему репрессий. Между тем чиновники в некоторых регионах вопреки закону не принимают на учет членов семей реабилитированных, а купить жилье самостоятельно дети репрессированных не могут, ежемесячно получая не более тысячи рублей.

При этом по закону за все утраченное во время репрессий имущество, даже если это квартира в Москве, полагается разовая компенсация не более 10 тысяч рублей. В очереди на жилье даже в отдаленных регионах России придется простоять 6-7 лет, а в Санкт-Петербурге - от 15 до 24 лет. Защитники прав репрессированных предлагают депутатам принять поправки о выплатах в течение одного года, чтобы "дети ГУЛАГа" все же получили жилье в родном городе.