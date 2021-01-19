Четыре Ил-80 и два Ил-76СК в аэропорту Чкаловский, 2011 год

Yevgeny Volkov / Wikipedia

Таганрогский городской суд Ростовской области арестовал на два месяца местного жителя Жору Хачунца по обвинению в краже оборудования с самолета Ил-80, предназначенного для эвакуации руководства страны во время войны, передает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Ольгу Бояркину.

"Его задержали 4 января, 6 января избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта. Ему предъявлено обвинение по п."б" ч.4. ст.158 (кража)", - сказала Бояркина. Она отметила, что защита обжалует эту меру пресечения.

7 декабря 2020 года стало известно, что из самолета Ил-80, который находится на аэродроме в Таганроге, похищено оборудование на сумму более 1 млн рублей. ГУ МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело. Лайнер находился на ремонте в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе.

Телеканал "РЕН ТВ" тогда утверждал, что на месте нашли отпечатки пальцев и следы обуви предполагаемых похитителей.

По словам адвоката Бояркиной, Хачунца задержали 26 декабря, "когда он отправился в магазин за водой". "РЕН ТВ" без указания источника информации пишет, что это произошло после того, как против него дал показания один из свидетелей.

Адвокат уточнила, что экспертиза еще не подтвердила, что следы в самолете оставил именно Хачунц. Мужчина занимается ремонтом автомобилей, на авиационном заводе не работал и вину по делу о краже не признает, сказала RostovGazeta его жена Елена Хачунц.

В СМИ воздушные командные пункты нередко называют "самолетами судного дня", так как они могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. С борта такого самолета можно управлять всеми видами вооруженных сил - сухопутными подразделениями, флотом, авиацией и стратегическими ракетными комплексами. Главная отличительная особенность таких самолетов - отсутствие иллюминаторов на фюзеляже, чтобы обезопасить пассажиров от последствий ядерного взрыва.