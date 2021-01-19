По результатам первых фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" составляет 100%. Об этом сообщил Роспотребнадзор, который и занимался разработкой этой вакцины.

"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%", - приводит ТАСС комментарий ведомства.

Вакцину "ЭпиВакКорона" разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Она была зарегистрирована в октябре. Препарат стал вторым зарегистрированным в России после "Спутника V", который разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Первая и вторая фазы клинических исследований препарата "ЭпиВакКорона" проводились в июле-сентябре. Во второй фазе принимали участие 86 человек, разделенных на две группы: одна группа (43 добровольца) получила вакцину "ЭпиВакКорона", другая (43 добровольца) - плацебо. Все получившие вакцину добровольцы чувствовали себя хорошо, у двух из них отмечалась болезненность в месте укола, которая прошла в течение двух суток, пишет РБК.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что обе российских вакцины "абсолютно безопасны и эффективны". Однако сам он при этом не спешит прививаться.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, обе вакцины от коронавируса не вызывают серьезных побочных эффектов, но "Спутник V" может быть "чуть-чуть реактогеннее". "Они абсолютно разные - одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ", - сказала Голикова. По ее словам, масштабное производство вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" будет развернуто в феврале.

Вакцина "ЭпиВакКорона" формирует иммунитет от коронавируса минимум на полгода, сообщали в "Векторе". При этом состав препарата не несет никаких ограничений для повторного применения. В Центре Гамалеи оценивали, что длительность иммунитета от вакцины "Спутник V" - не менее двух лет.

О начале вакцинации отдельных категорий россиян против коронавируса президент Путин объявил в начале декабря. В Москве вакцинация началась 5 декабря. С 31 января на портале госуслуг на вакцинацию смогут записаться все желающие.

Участники испытаний вакцины хотят закончить эксперимент, так как не находят у себя антитела

Участники клинических испытаний (КИ) российской вакцины от короновируса "ЭпиВакКорона" опубликовали открытое письмо, адресованное Минздраву, Роспотребнадзору и другим ведомствам. Они просят в несколько раз сократить срок испытаний, например, со 180 дней до 42 дней, а затем "расслепить" участников: объявить, кто из них получил вакцину, а кто - плацебо. Текст письма вечером 18 января появился на сайте epivakorona.com - сообществе, посвященном вакцине "ЭпиВакКорона". Под письмом стоят подписи 36 человек: 34 сделали укол в ходе клинических испытаний (КИ), еще двое - во время гражданской вакцинации. Документ также отправлен адресатам в электронном и бумажном виде, рассказал "Открытым медиа" один из его авторов.

Участники испытаний "ЭпиВакКорона" оказались самой уязвленной категорией, считают авторы письма. Добровольцы узнают, вакцина у них была или плацебо, только через 180 дней после первого укола. А все остальные могут привиться "Спутником" или "ЭпиВакКороной" уже сейчас (11 декабря было объявлено, что "ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот).

"Когда мы подписывали соглашение об участии в тестировании "ЭпиВакКороны", в стране не было массовой гражданской вакцинации от коронавируса. Мы добровольно и бесплатно пошли на данный риск, чтобы помочь обществу в целом. Но вакцинация началась до конца исследования, и у нас больше нет моральной необходимости оставаться в исследовании", - говорится в письме.

Добровольцы могут в любой момент выйти из исследования - это право предусмотрено законом. Но есть важный нюанс. Если человек, получив вакцину, выходит из КИ, а затем, например, делает укол "Спутника", одна вакцина накладывается на другую - это непредсказуемые последствиями для здоровья, подчеркивает доброволец и создатель сайта epivakorona.com Андрей Криницкий. Именно поэтому и нужно "расслепить" данные участников, объясняет он.

Участники КИ могли бы "расслепить" себя сами, сдав тест на наличие антител - именно так сейчас поступают добровольцы испытаний "Спутника". У большинства тесты показывают высокий уровень антител, а те, у кого их нет, делают вывод, что им вкололи плацебо и всеми правдами и неправдами пытаются сделать себе "настоящую" прививку.

В случае с "ЭпиВакКороной" ситуация принципиально иная, говорит Криницкий: существующие тесты вообще не показывают у привитых наличие антител. "Я веду в Telegram закрытую группу, добавляю туда только тех, кто документально подтверждает, что сделал прививку "ЭпиВакКороны". Сейчас в группе 80 человек. Антитела нашлись только у одного участника, правда, потом выяснилось, что этот человек ранее переболел COVID-19, - рассказывает Криницкий. - В ходе неофициального общения представители "Вектора" объяснили, что их вакцина даёт специфические антитела, выявить которые может только специальный тест, созданный в одной из структур, подведомственной Роспотребнадзору. Этого теста сейчас нет в доступе, обещают, что он появится 20 января".

Роспотребнадзор, в чьем ведении находится "Вектор", 18 января на своём сайте опубликовал объявление, призывающее проверять иммунитет после вакцины "Вектора" в лабораториях Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Услуга будет доступна с 20 января в пяти лабораториях в Москве, ее цена пока неизвестна (в лабораториях не смогли ответить на вопросы дозвонившихся добровольцев). Сама вакцинация "ЭпиВакКороной" проходит в Москве, Подмосковье, Казани, Калининграде и Тюмени.

"После появления такого теста люди с плацебо, конечно, начнут выходить из КИ и делать "нормальный" укол, - продолжает Криницкий. - Полноценное исследование в любом случае будет сорвано. Именно поэтому мы предлагаем, не срывая исследования, сократить его длительность со 180 до 42 дней, либо другого разумного срока. Мы хотим "расслепления", но одновременно мы хотим, чтобы вакцина успешно прошла испытания, показала хороший результат и смогла массово применяться в России и на международных рынках".

В письме участники испытаний также призывают "Вектор" опубликовать результаты первой и второй фазы КИ. Создатели "Спутника" сделали это в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet, а новосибирский институт пока не обнародовал никаких данных. Минздрав не дает точной статистики, сколько человек привито "ЭпиВакКороной". На совещании правительства 25 декабря премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что до конца 2020 года в регионы поступит более 20 тысяч доз препарата, а к февралю, по заверению "Вектора", это число превысит 50 тысяч. Хотя бы один укол "Спутника" уже сделали более 1,5 млн человек.