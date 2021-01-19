Во вторник Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по исковому заявлению петербурженки, чья собака умерла после нападения чужой таксы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

В октябре 2018 года между Марией Тороховой и Татьяной Картушиной произошел конфликт: у дома на проспекте Энтузиастов такса первой набросилась на собаку второй и покусала ее; на требования Картушиной убрать питомца Торохова "оскорбила ее грубой нецензурной бранью, нанесла многочисленные удары по голове и спине, после чего вцепилась в волосы".

В результате истица получила ушибленную ссадину правой скулы, укушенную рану пальца правой руки и травматический отрыв волос теменной области, следует из заявления.

Картушина обращалась по данному факту в полицию, однако дознаватель отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Дело о возбуждении частного обвинения по заявлению Картушиной прекращено постановлением мирового судьи судебного участка N90 Петербурга 27 января 2020 года в связи с отказом частного обвинителя поддержать обвинения в отношении подсудимой Троховой.

В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием состава преступления. Однако установлено, что истице причинён материальный ущерб и моральный вред.

Картушина просила суд взыскать с ответчицы в ее пользу ущерб в размере около 6,8 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в 50 тыс. рублей.

Суд исковые требования удовлетворил частично: взыскал с Троховой в пользу пострадавшей материальный ущерб в сумме около 6,8 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей.