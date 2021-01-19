В Рязани на улице Маяковского произошел пожар в производственном здании на территории завода Счетно-аналитических машин (САМ)

Дмитрий Панкратов / ВКонтакте

В Рязани на улице Маяковского произошел пожар в производственном здании на территории завода Счетно-аналитических машин (САМ). Эвакуированы сто человек, сообщили "Интерфаксу" во вторник в региональном МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 14:52. Огонь возник на четвертом этаже цеха N 4.

"На месте происшествия работают 19 пожарных автомобилей и 56 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров", - рассказал собеседник агентства.

Сотрудниками МЧС было эвакуировано 100 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Еще один пожар произошел на улице Черновицкой в Рязани. Там загорелась квартира на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Из здания эвакуировали 12 человек, пострадавших нет, пишет "МК Рязань".