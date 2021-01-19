Пресненский суд вернул иск Навального против Пескова, заявившего о работе оппозиционера с ЦРУ

АГН Москва / Сергей Киселев

Пресненский суд Москвы вернул иск политика Алексея Навального о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову из-за обвинений в сотрудничестве с ЦРУ. "МБХ медиа" обнаружило соответствующую информацию в картотеке суда.

Ранее суд оставил иск без движения из-за неких недостатков, теперь же его статус поменялся на "Возвращено", начиная с 12 января. В качестве оснований суд сослался на статьи 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса ("Форма и содержание искового заявления" и "Документы, прилагаемые к исковому заявлению").

1 октября в Der Spiegel вышел анонс интервью с Навальным, в нем политик заявил, что российский президент причастен к покушению на него с использованием боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". Комментируя интервью Навального, Дмитрий Песков назвал его обвинения в адрес президента безосновательными и оскорбительными, и добавил, что увидел за ними претензию "на некое участие в политической борьбе". Он добавил, что с Навальным работают специалисты ЦРУ и дают ему "инструкции", и пообещал, что больше комментировать случившееся с оппозиционером не будет.

В ответ на это Навальный подал иск, попросив суд признать слова Пескова не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию блогера, и обязать ответчика опубликовать опровержение на официальном сайте Кремля. "Я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства", - пояснил политик.