Алексея Навального поместили в трехместную камеру СИЗО "Матросская тишина"

АГН Москва / Андрей Никеричев

Алексей Навальный, арестованный на 30 суток, помещен в трехместную камеру карантинного отделения СИЗО федерального подчинения "Матросская тишина".

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, посетивший политика в изоляторе, сообщил в своем Telegram, что Навальный содержится в камере один, так как должен пройти двухнедельный карантин по прибытии из Германии.

В СИЗО оппозиционер принял душ, ему выдали постельные принадлежности, посуду и гигиенический набор. В камере есть горячая вода, холодильник, электрический чайник, телевизор. Члены ОНК разъяснили Навальному, что он может пользоваться службой отправки электронных сообщений "ФСИН-письмо", а также заказывать самостоятельно или через родственников необходимые продукты и вещи в магазине СИЗО.

"Алексей Анатольевич сказал комиссии, что он рад снова оказаться на Родине, и поблагодарил за поддержку. Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на него не оказывается", - сообщил Мельников.

Заседание суда по мере пресечения Навальному состоялось в здании 2-го отдела полиции в Химках, куда политика доставили после задержания в аэропорту Шереметьево по возвращении в Россию из Германии. Оппозиционера задержали на паспортном контроле, при этом у него изъяли загранпаспорт, который, как выяснилось на заседании, затем куда-то исчез. В протоколе задержания среди изъятых предметов он не значится.

Навального и его адвокатов поставили перед фактом "выездного" заседания суда прямо в полиции. Многие юристы отметили, что не сталкивались с такими прецедентами в своей практике. До суда к Навальному не пускали защитников.

"Недопуск адвоката к задержанному и уведомление о судебном заседании за минуту до его начала - это произвол и правовой беспредел. Это означает, что правоохранительная структура и суд идут на нарушение закона. Нарушение права на защиту - это существенное нарушение, которое влечет отмену любого решения", - прокомментировал Русской службе BBC адвокат Дмитрий Динзе.

Юридически спорным является и само задержание Навального в аэропорту. В уголовно-исполнительном и уголовно-процессуальном кодексах РФ нет норм, на основании которых можно задержать условно осужденных, которые, по мнению органов, скрываются от контроля. ФСИН сначала объявила Навального в розыск, а потом потребовала его задержать именно как якобы уклоняющегося от контроля.

По версии ФСИН, в 2020 году оппозиционер "систематически" не отмечался в инспекции: дважды в январе, один раз - в феврале, дважды - в марте, затем - в июле и августе. С 22 августа по 23 сентября Навальный лечился в берлинской клинике "Шарите" после отравления "Новичком", а после выписки проходил реабилитацию.

ФСИН считает "неизвестным" фактическое местонахождение Навального с 24 сентября. При этом ведомство объявило его в розыск только 29 декабря, за день до истечения испытательного срока Навального по делу "Ив Роше".