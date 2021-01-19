Для прохождения вакцинации от коронавируса сдавать тест на антитела и ПЦР необязательно, заявляет Минздрав России

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Для прохождения вакцинации от коронавируса сдавать тест на антитела и ПЦР необязательно, заявляет Минздрав России.

"В письме, направленном Минздравом России в субъекты Российской Федерации, отдельно отмечено, что при подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М", - говорится в сообщении Минздрава во вторник.

Исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится "только при положительном эпидемиологическом анамнезе (контакт с инфицированными SARS-CoV-2 в течение последних 14 дней) или при наличии одного из симптомов COVID-19 за последние 2 недели", добавили в ведомстве.

В документе, подготовленном Минздравом, отмечается, что в день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен врачом: обязательным является общий осмотр и измерение температуры тела - в случае если температура превышает 37 градусов, вакцинацию не проводят.

Переболевшие коронавирусом и те, у кого есть положительные результаты теста на антитела, не прививаются.

После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут, передает "Интерфакс".

После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться следующие реакции: "непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью, болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность", отмечается в документе.

"Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови", - говорится в сообщении.

В течение трех дней после вакцинации рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации - нестероидные противовоспалительные средства.

"Вакцина против СОVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию", - отмечается в документе.

В нем также расписан порядок действий врача при тяжелых побочных явлениях, к которым относятся: абсцесс в месте введения вакцины, анафилактический шок, коллапс, судороги, и другое - вплоть до внезапной смерти. В этих случаях врач должен оказать больному помощь, при необходимости обеспечить госпитализацию, незамедлительно информировать руководителя медицинской организации. Руководитель, в свою очередь, должен проинформировать Роспотребнадзор и Росздравнадзор, временно приостановить использование предоставленной серии вакцин, в связи с которой возникли данные побочные явления.

Пока серьезных побочных явлений применения вакцины не отмечалось. Всего частично привито уже 1,5 млн человек (им ввели по крайней мере первый компонент двухкомпонентной вакцины "Спутник V").