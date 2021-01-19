Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков привел в Facebook перечень лиц, в отношении которых следует ввести индивидуальные санкции за нарушения прав человека и коррупцию

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Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков привел в Facebook перечень лиц, в отношении которых следует ввести индивидуальные санкции за нарушения прав человека и коррупцию. По его словам, список из 8 человек, санкции в отношении которых должны заставить РФ прекратить нарушения прав человека, ему передал Алексей Навальный за несколько дней до отлета в Москву.

"Он ожидал, что я доведу этот список до сведения западных правительств и медленно буду работать над более рациональным и эффективным способом ослабления коррупционного путинского режима. Однако в связи с арестом Алексея <...> я решил, что лучшим использованием списка на данный момент будет опубликовать его. Я призываю западные правительства рассмотреть этот список и дать понять, что против включенных в него людей будут введены санкции, если Алексея не освободят", - пишет Ашурков.

Так, в список входит Роман Абрамович, которого Ашурков называет "одним из ключевых активистов и бенефициаров российской клептократии, имеющим значительные связи и активы на Западе". В этот же список входят президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и его заместитель Денис Бортников. Он приходится сыном директору ФСБ Александру Бортникову, который в свою очередь считается "ключевым союзником" Владимира Путина.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, как считают в ФБК, ответственен за сокрытие отравления Навального и мешал усилиям эвакуировать его в Германию для лечения. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев является сыном другого ключевого союзника российского президента, директора Совбеза России Николая Патрушева.

Также в список входят председатель Госкорпорации развития ВЭБ РФ Игорь Шувалов, который "сыграл важную роль в создании системы государственной коррупции", "ключевая российская государственная медиа личность" журналист Владимир Соловьев и один из ключевых "бенефициаров российской клептократии" Алишер Усманов.

О необходимости ввести точечные санкции против людей из окружения Владимира Путина Навальный заявил в конце ноября в ходе онлайн-дискуссии в комитете по международным делам Европарламента. Он призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией, нынешние власти которой назвал "группой преступников, временно захватившей власть".

Навальный призвал ЕС не признавать результаты выборов в Госдуму, которые пройдут в будущем году, в том случае, если к участию в них не допустят всех желающих. В том, что грядущие выборы пройдут в условиях беспрецедентного административного давления, нет никаких сомнений. Кремль настроен обеспечить победу "Единой России" даже при крайне низком рейтинге доверия к этой партии власти.

Говоря о санкциях, оппозиционер сказал, что Европейский союз должен сосредоточиться на источниках доходов людей из окружения Владимира Путина, в том числе на так называемых олигархах. Он упомянул имя миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича, а также семью Ротенбергов как пример людей, против которых должны быть введены персональные санкции.

Глава муниципального образования Красносельский в Москве Илья Яшин поддержал призыв Навального сосредоточиться на персональных, а не секторальных санкциях. Яшин напомнил, что похожий принцип был сформулирован Борисом Немцовым, убитым в 2015 году. "Россию не трогать, негодяев наказывать", - говорил Немцов, убеждавший американских политиков в необходимости принять "акт Магнитского", предусматривающий механизм преследования коррупционеров в России и других странах.

Яшин также отметил, что "гибридная агрессия", которую ведет Кремль, представляет серьезную угрозу для Евросоюза. К такой агрессии он отнес попытки коррумпировать западных политиков и манипулировать западным общественным мнением. Яшин также возложил часть ответственности за происходящее на европейских политиков. "Время от времени европейские политики допускают, что можно обменивать европейские ценности на экономическую выгоду", - сказал он.