Директор ФБК Иван Жданов

Навальный LIVE / Youtube.com Согласно постановлению, судья Морозова рассмотрела представление начальника УВД по городу Химки Игоря Янчука о заключении под стражу Алексея Навального на срок до 30 суток

Кира Ярмыш / twitter.com

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов опубликовал в Facebook копию постановления Химкинского суда, который арестовал Алексея Навального на 30 суток. В документе это названо "продлением срока задержания". Жданов называет решение суда "просто невероятным", поскольку в нем нет адекватных ссылок на закон.

Документ также изучила Русской службе BBC. Срок задержания Навального судья продлила на основании статьи 46 Уголовно-исполнительного кодекса и статей 396, 397 и 399 Уголовно-процессуального кодекса. Ни в одной из них не говорится о задержании условно осужденного в связи с уклонением от отбытия наказания. Статья УИК регулирует ответственность осужденного к исправительным работам, а статьи УПК касаются иных вопросов исполнения приговора.

Согласно постановлению, судья Морозова рассмотрела представление начальника УВД по городу Химки Игоря Янчука о заключении под стражу Алексея Навального на срок до 30 суток. Срок его задержания решено продлить до 15 февраля. Доводы защиты, что он не скрывался от органов УФСИН и был незаконно задержан, по мнению суда, не нашли объективного подтверждения.

В решении перечисляются даты неявки Навального в качестве условно осужденного в 2014 году с испытательным сроком по делу "Ив Роше" на регистрацию в инспекцию ФСИН и вынесения ему предупреждений об отмене условного срока.

Поводом для этого послужило уведомление берлинской клиники "Шарите", полученное 23 ноября в ответ на запрос филиала 15 УФСИН. "Шарите" уведомила российских силовиков, что Навальный находился на лечении до 23 сентября 2020 года. Но в представленных медицинских документах период его амбулаторного лечения и реабилитации "не указаны" и "фактически не подтверждены". Также "официально не подтвержден" факт нахождения Навального по указанному им в уведомлении адресу.

Таким образом правоохранители сделали вывод, что местонахождение Навального с 24 сентября им неизвестно, "оснований для отказа в удовлетворении представления МВД не имеется, так как Навальный уклонялся от отбывания наказания" и в связи с этим объявлен в розыск.

Адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев указывали, что он не скрывался от органов УФСИН и, следовательно, задержан незаконно. Представители ФСИН в заседании не участвовали. Прокурор поддержал позицию МВД.

По словам Жданова, этим решением "судебную систему сломали окончательно". "Это безусловно коснется каждого. Сломав систему на Алексее Навальном, они теперь будут творить беззаконие по отношению к каждому и терять уже нечего", - заключил директор ФБК.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что Навальный находится в столичном СИЗО "Матросская тишина". Его поместили в трехместную камеру, где он будет 14 дней проходить карантин. Он содержится в камере один. В камере есть холодильник, электрический чайник, телевизор, а также горячая вода.

"Алексей Анатольевич сказал комиссии, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на него не оказывается", - сообщил Мельников.

17 января сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве задержали Навального в аэропорту Шереметьево на пограничном контроле на основании постановления начальника УФСИН от 29 декабря 2020 года, по которому политик был объявлен в федеральный розыск за "систематические нарушения условий испытательного срока" по делу "Ив Роше".

Во ФСИН заявили, что меру пресечения Навальному определит суд, назначенный на 29 января, а до этого он будет находиться под стражей. При этом, согласно Конституции РФ, гражданин РФ не может быть задержан более чем на 48 часов без решения суда, а у ФСИН вообще не было полномочий задерживать Навального, отметили в ФБК. При этом представление о заключении под стражу Навального судья начала прямо в здании 2-го отделения полиции УМВД по городскому округу Химки, где политик находился с ночи 18 января.