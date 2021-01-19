Причиной схода лавины в Домбае, где погиб президент горнолыжной федерации, стал обстрел склонов

МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что спасатели работают двумя группами: на горе и в находящемся рядом поселке. "Поиск осложняют плохие погодные условия - сильный снег и ветер

МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике

В Карачаево-Черкесии утром возобновили приостановленные накануне поисковые работы на месте схода снежной лавины на курорте Домбай у горы Мусса-Ачитара. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Управления региона по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что спасатели работают двумя группами: на горе и в находящемся рядом поселке. "Поиск осложняют плохие погодные условия - сильный снег и ветер. Сохраняется угроза лавинной опасности в горах региона", - добавили в пресс-службе.

Лавина на горе Мусса-Ачитара сошла 18 января. В момент происшествия на горнолыжной трассе могли находиться до 12 человек. Из-за схода лавины погиб президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской Республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Как сообщает "Вести FM", четыре человека, которые не выходили на связь после инцидента, были найдены живыми в поселке, еще шести удалось выбраться из-под обвала самостоятельно. Обход гостиниц горнолыжного курорта показал, что среди зарегистрированных туристов никто не пропал. Судьба двух пропавших до сих пор неизвестна, поиски откладывали из-за плохой погоды.

По факту схода лавины возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). "В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация", - сообщается на сайте СК Карачаево-Черкесии.

Как рассказал телеканалу РЕН ТВ начальник Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы Хазир Чочаев, причиной инцидента стал искусственный сход лавины. Сотрудники ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба" искусственно пытались обрушить лавину, чтобы спасти канатную дорогу, но это спровоцировало сход другой лавины на трассу.

"Регион сейчас закрыт, канатные дороги не работали, на территории людей не должно было быть. Мы стреляли в один лавинный очаг, который угрожал канатной дороге, а самопроизвольно сошла другая лавина из очага, который расположен в 350 метрах восточнее. Предвидеть, что наш выстрел спровоцирует спуск другого очага, было невозможно", - сказал он.

По его словам, несколько дней назад выпало очень много снега, в связи с чего в регионе была объявлена опасность схода лавин, а сам курорт был закрыт.

Telegram-канал Mash привел слова очевидца, также заявившего, что перед сходом лавины противолавинная служба стреляла из пушки. Mash пишет, что специалисты "рассчитывали, что лавина уйдет в сторону леса, но снег пошел прямо на туристов".

Прокуратура Карачаево-Черкесии подтвердила информацию о выстрелах. По предварительным данным, 18 января около 13 часов сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы" произвели выстрелы из специализированного орудия для принудительного спуска лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара, говорится на сайте ведомства. В результате "произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей, один из которых погиб".