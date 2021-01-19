Обвинение запросило 25 лет колонии для рядового Шамсутдинова, убившего 8 сослуживцев

Спасти рядового Шамсутдинова- Change World / Facebook Приговор будет оглашен 21 января

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Гособвинитель запросил максимально возможный срок для рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего 8 сослуживцев в октябре 2019 года - 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В декабре присяжные признали срочника виновным, но заслуживающим снисхождения, в связи с чем он не может быть приговорен к пожизненному заключению.

Прокурор запросил для Шамсутдинова 19 лет и 6 месяцев колонии по обвинению в убийстве восьми человек и 9 лет 9 месяцев за покушение на убийство, уточняет "Чита.ру".

Гособвинение также попросило зачесть в срок отбывания наказания время, проведенное подсудимым под арестом, и поддержало гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших на общую сумму 28 миллионов рублей.

Родственники погибших Алексея Андреева, Романа Ковалева, Егора Богомолова потребовали возместить им в качестве морального вреда по 3 млн рублей. Такую же сумму указали пострадавшие в результате стрельбы Евгений Графов и Владислав Шпак. Родственники убитых Даниила Пьянкова и Владимира Евсеева потребовали в качестве компенсации 5 млн и 8 млн рублей соответственно, пишет "Коммерсант".

Потерпевшие в своих исках указали, что извинения Рамиля Шамсутдинова были неискренними, и попросили суд назначить ему самое строгое наказание. Адвокат срочника Руслан Нагиев назвал иски о компенсации морального вреда необоснованными, так как, по данным защиты, родственники погибших уже получили от Минобороны компенсации в размере от 5 до 6 миллионов рублей.

Шамсутдинов отказался признавать гражданские иски, а также не стал участвовать в прениях и давать последнее слово, передает ТАСС. Защита попросила суд учесть признание Шамсудтиновым вины и его раскаяние. Приговор будет оглашен 21 января.

В ходе прений сторон адвокат потерпевших Сергей Грицко заявил, что от решения судьи зависит будущее российской армии: "послабление в наказании даст сигнал для всех военнослужащих о том, что можно хватать оружие и стрелять во всех подряд", передает "Сибирь.Реалии".

Адвокат Шамсутдинова Лев Асауленко со своей стороны отметил, что излишне строгое наказание может "показать всем контрактникам и старослужащим, что можно продолжить издеваться над молодыми солдатами, заставлять их выполнять за себя обязанности".