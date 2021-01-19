Полицейского из Самары проверят на причастность к утечке информации из базы данных "Розыск магистраль"

Moscow-Live / Тихонов Михаил Старшего лейтенанта полиции проверят на то, что информация, которой он поделился с посторонним, могла касаться авиаперелетов людей, названных в журналистском расследовании об отравлении Навального

Алексей Навальный / Youtube.com

Полицейского из Самары проверят на причастность к утечке информации из базы данных "Розыск магистраль". Следствие, в частности, изучает запросы по фамилиям людей, упомянутых в расследовании отравления Навального. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования и источник в ГУ МВД по Самарской области.

29 декабря следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) в отношении сотрудника отдела полиции N6 по Самарскому району Самары Кирилла Чупрова.

По версии следствия, Чупров предоставил постороннему лицу информацию из базы данных "Розыск магистраль", которая содержит сведения о поездках человека междугородними рейсовыми видами транспорта. В базе содержится информация о перемещениях в поездах, самолетах и пассажирским автотранспортом. Из "Розыск магистраль" можно узнать, когда и откуда отправился пассажир и куда прибыл.

В пресс-службе Самарского районного суда сообщили, что 29 декабря в отношении Чупрова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Там также подтвердили, что он был арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовный кодекс предусматривает по этой статье наказание до 10 лет лишения свободы.

По словам источника РБК, накануне ареста Чупрова в Самару приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата. Оперативное сопровождение этого дела осуществляют сотрудники управления ФСБ по Самарской области.

Старшего лейтенанта полиции проверят на то, что информация, которой он поделился с посторонним, могла касаться авиаперелетов людей, названных в журналистском расследовании об отравлении Навального. Служебная проверка также проводится в отношении начальника дежурной части отдела полиции N6.

Сообщается, что на Чупрова следователи вышли, проанализировав запросы, которые поступали в базу данных "Розыск магистраль". Сотрудники полиции, имеющие к ней доступ, могут получать информацию, воспользовавшись персональным логином и паролем.

31 декабря журналист группы Bellingcat Христо Грозев обнародовал таблицу с информацией о передвижениях предполагаемых участников операции по отравлению Алексея Навального. В ней собраны все даты поездок, пункты выезда и назначения. В некоторых случаях указаны и номера рейсов.

По данным расследования изданий Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, операция по отравлению Алексея Навального была проведена группой из как минимум восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ.

В группу входили ученый-химик из ФСБ Станислав Макшаков, бывший врач, координатор группы Олег Таякин ("Тарасов"), бывший врач скорой помощи и военный врач Алексей Александров ("Фролов"), предположительно являющийся ключевым оперативником; Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, раньше работавший в Минобороны, Михаил Швец ("Степанов"), зарегистрированный по адресу Центра специальных операций ФСБ в Балашихе, и бывший сотрудник пограничной службы ФСБ Владимир Паняев.

В последнем интервью 1 января Христо Грозев добавил, что в группу сотрудников ФСБ, вероятно, входили еще два человека, в том числе Василий Калашников. Его упоминал и Константин Кудрявцев, с которым разговаривал после своего отравления Навальный под видом помощника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Анализ предыдущих поездок членов этой группы показывает, что они начали следить за оппозиционером как минимум с января 2017 года, то есть сразу после того, как он объявил о своих планах участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, и совершили 47 поездок по тем же направлениям, куда летел или ехал Навальный. Члены этой группы обычно путешествовали по два-три человека параллельными рейсами, смешивая не только состав своей команды, но также чередуя настоящие и поддельные имена.

После того, как ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты, слежка на время прекратилась, но в этом году возобновилась в полную силу. Данные о звонках членов группы, которые использовали свои обычные телефоны, показали два периода особенно высокой активности - вечером 16 августа и ночью 19 августа, перед самым отравлением Навального.