Аварийные отключения электроэнергии произошли в четырех районах Тверской области из-за снегопада, сообщает "Интерфакс". По данным информационно-аналитического центра Минэнерго, по состоянию на 20:00 без света оставались более 300 населенных пунктов.

Речь идет о части бытовых потребителей в 311 населенных пунктах Бежецкого, Калязинского, Весьегонского и Кимрского районов - около 4 970 человек. Мощность отключенных потребителей составляет 5,87 МВт.

В пресс-службе регионального правительства агентству сообщили, что к 22:00 удалось восстановить электроснабжение в 20 населенных пунктах примерно для 700 человек.

По данным Минэнерго, задействовано 26 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 1 085 кВт. К аварийно-восстановительным работам привлечены 102 бригады в составе 447 человек и 102 единиц спецтехники.