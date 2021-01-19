Бывший владелец торговых центров "Три кита" и "Гранд" Сергей Зуев, осужденный 10 лет назад за контрабанду мебели

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65-летний бывший владелец торговых центров "Три кита" и "Гранд" Сергей Зуев, осужденный 10 лет назад за контрабанду мебели, был задержан в московском аэропорту "Шереметьево" по подозрению в самоуправстве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Зуев был задержан 15 января в аэропорту "Шереметьево". Он находился в розыске в рамках возбужденного против него в августе прошлого года уголовного дела по статьям 35 и 330 УК РФ (самоуправство группой лиц по предварительному сговору)", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Известно, что инкриминируемые бизнесмену деяния связаны с делом о так называемом захвате торгового центра "Три кита". В конце июля 2020 года в торговый центр приехали некие люди во главе с предпринимателем Сергеем Зуевым, который ранее владел центром. Они предоставили администрации бумаги с решением суда и буквально выдворили нынешних владельцев из здания, пишет "Комсомольская правда". Сам Сергей Зуев в интервью утверждал, что приехал в свой торговый центр на законных основаниях в сопровождении четырех адвокатов.

1 апреля 2010 года Нарофоминский городской суд приговорил Зуева к восьми годам заключения за контрабанду мебели. Другие восемь фигурантов дела получили реальные сроки лишения свободы. В августе 2010 года Мособлсуд признал приговор законным. Отбыв наказание и выйдя на свободу, Сергей Зуев начал возвращать контроль над своими активами.

Как следует из материалов уголовного дела, организованная группа с использованием недостоверного декларирования систематически провозила через таможенную границу РФ крупные партии мебели и других товаров. Поставка осуществлялась через подставную фирму ООО "Лига-Марс". В результате в период с 1999 года по август 2000 года в Россию контрабандно были ввезены товары общей таможенной стоимостью более 60 млн рублей. По другим данным, нанесенный в результате этой преступной деятельности ущерб оценивался в 8 миллионов долларов.

По данным прокуратуры, главным организатором преступной схемы контрабанды являлся Андрей Саенко, офицер спецслужб, работавший до ареста руководителем дочернего предприятия "Рособоронэкспорта". Сам офицер СВР Саенко виновным в контрабанде себя не признал.