В городах Дальнего Востока возобновились несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает агентство "Интерфакс" в воскресенье.

Десятки тысяч людей выходят на улицы и устраивают шествия уже восьмой день. Данных о численности участников акций пока нет. Первый митинг, по подсчетам полиции, собрал в Хабаровске от 10 до 12 тыс. человек.

Накануне в городе при 30-градусной жаре прошли самые массовые за последние восемь дней митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В акции, которая длилась более пяти часов, участвовало, по разным данным, от 10 до 85 тысяч человек.

ТАСС передает, что около 12:00 (разница по времени с Москвой составляет +7 часов) на центральную площадь вышли и жители Хабаровска. По данным агентства, там собрались около 50 человек. Участники митинга не отказались от его проведения, несмотря на жару выше 30 градусов. В городе после основного шествия прошла санобработка.

Люди стали собираться у памятника Борцам за власть Советов на центральной площади Владивостока около 12:00 по местному времени. К тому моменту туда приехали поливальные машины, чтобы очистить монумент от помета голубей.Затем горожане с плакатами двинулись в сторону ГУМа, они скандировали "Я/Мы Дальний Восток", "Я/Мы Фургал" и другие лозунги. Полиция предупреждала собравшихся о незаконности мероприятия, ссылаясь на закон о проведении митингов. Одновременно на площади проходила сельхозярмарка.

По данным издания VL.ru, правоохранительные органы задержали мужчину, который держал советский флаг, и девушку. На них составили протокол об административном нарушении и отпустили после подписания протокола.Несанкционированная акция началась и в Комсомольске-на-Амуре.

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля 2020 года. Следствие считает, что он был организатором убийств двух бизнесменов, а также организатором покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

Фургала также проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области. Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля.

В Кремле 17 июля сообщили, что президент Владимир Путин пока не принял решения об отставке губернатора, а также о назначении временно исполняющего его обязанности. Тогда же лидер партии Владимир Жириновский заявил, что соответствующий указ будет подписан 20 июля. По его словам, врио губернатора региона станет представитель ЛДПР, другие кандидатуры "вроде бы не рассматриваются".