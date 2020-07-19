Минздрав Хабаровского края фиксирует стабильный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Хабаровске после того, как там начались ежедневные митинги в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала. "За сутки в крае зарегистрировано 102 новых случая заболевания среди жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, нескольких районов края", - пишет министерство здравоохранения на официальных страницах в соцсетях в воскресенье передает "Интерфакс".

Отмечается, что среди заболевших большинство - в возрасте от 18 до 65 лет. Всего в крае зарегистрировано 6 088 случаев заболевания, из них 49 закончились смертью пациентов. Лечение продолжают 2 838 человек, из них 36 - в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Напомним, 17 июля министр здравоохранения края Александр Витько вышел к митингующим, чтобы предупредить их о мерах безопасности. Он попробовал убедить людей, в том, что массовые акции способствуют распространению коронавируса, а также объяснить в чем, опасность инфекции. Вместе с министром был врач, который, по словам Витько, только что провел тяжелую операцию. Он намеревался попросить людей разойтись, чтобы они не мешали пациентам, так как возле площади, где собираются митингующие, находится городская больница.

Митингующие расходиться не стали, некоторые демонстративно снимали маски.

В минувшую пятницу на заседании краевого оперативного штаба обсуждались меры по возвращению более жестких ограничительных мер в регионе. В настоящее время в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий до 7 августа.

Самые массовые акции в поддержку Фургала прошли в Хабаровске 11 и 17 июля, в которых, по данным полиции и мэрии, приняли участие от 10 тыс. до 12 тыс. человек. В субботу и воскресенье жителей Хабаровска поддержали жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре, которые также провели несанкционированную акцию. Как сообщалось, в воскресенье вечером сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию, они вновь пришли на площадь имени Ленина.