Министерство экономики Армении сообщило, что фуры с армянскими абрикосами и черносливом не были приняты в оптовом торговом центре "Фуд Сити" в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей "Москва" Вардан Тоганян

Фото: russia.mfa.am

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил агентству, что посольство находится на постоянной связи с российскими властями и ожидает реакции компетентных органов РФ на случаи ограничения продажи армянских продуктов в Москве, передает "Интерфакс".

Проблем с реализацией фруктов из Армении в оптово-распределительных центрах Московского региона в настоящее время нет, заявил в воскресенье "Интерфаксу" глава департамента торговли и услуг российской столицы Алексей Немерюк. "Фрукты из Армении свободно продаются во всех оптово-распределительных центрах Москвы и Подмосковья, в том числе и в "Фуд Сити", - сказал он.

Министерство экономики Армении сообщило, что фуры с армянскими абрикосами и черносливом не были приняты в оптовом торговом центре "Фуд Сити" в Москве. "Официально мы получили объяснение, что данное решение принято руководством торгового центра во избежание конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами", - сообщила в субботу пресс-секретарь Минэкономики Армении Анна Оганян.

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил агентству, что посольство находится на постоянной связи с российскими властями и ожидает реакции компетентных органов РФ на случаи ограничения продажи армянских продуктов в Москве.

Посол Тоганян сообщил, что "совместными усилиями посольства и армянской общины была организована отправка прибывших из Армении фур на другие базы в Москве, а также организована торговля в иных крупных центрах оптовой торговли".