igorlitvyak / DepositPhotos В обновленную версию документа включен пункт, согласно которому заведения общепита не смогут без согласия клиента "выполнять дополнительные услуги за плату", а также включать в счет расходы, не относящиеся к продукции, указанной в меню: "платежи, комиссии, доплаты, чаевые"

igorlitvyak / DepositPhotos

Новые правила оказания услуг для заведений общественного питания, включающие возможность использования дистанционного способа приема заказов, опубликованыРоспотребнадзором. Они разработаны в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" и взамен предыдущих подзаконных актов, которые утратят силу с 1 января 2021 года, сообщает "Интерфакс".

Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В обновленную версию документа включен пункт, согласно которому заведения общепита не смогут без согласия клиента "выполнять дополнительные услуги за плату", а также включать в счет расходы, не относящиеся к продукции, указанной в меню: "платежи, комиссии, доплаты, чаевые".

В проекте постановления отмечается, что "потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены - потребовать от заведения общепита возврата уплаченной суммы".

Проект постановления также предусматривает возможность использования дистанционного способа приема заказов в заведениях общепита, в том числе с помощью интернета.

В обновленный документ также включено правило, согласно которому заведения общепита при приеме заказов дистанционным способом обязаны отправить клиенту ссылку на электронную книгу отзывов и предложений. Отмечается, что потребитель не должен испытывать затруднений в ее поиске.