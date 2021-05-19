Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией* массово вызвали на допросы в Следственный комитет по делу о мошенничестве против Алексея Навального

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией* массово вызвали на допросы в Следственный комитет по делу о мошенничестве против Алексея Навального, рассказал в своем Telegram-канале директор фонда Иван Жданов.

"По всей Москве сотрудники полиции прямо ночью срочно выехали ко всем сотрудникам ФБК*, даже тем, которые уже давно-давно не работали в ФБК*, чтобы срочно вызвать их в СК", - пишет Жданов. По его словам, по ночам полицейским никто не открывал, поэтому те пытались просунуть повестки в дверные щели или как-либо еще прикрепить их к входным дверям. Один из полицейских рассказал, что всего планируется вызвать на допрос около 70 сотрудников.

"Ну что же, 2 года сотрудники пытались доказывать в рамках "дела ФБК*", что донаты - это легализация украденного, для этого их вносили в фонд , а теперь будут пытаться доказывать, что донаты в фондах это то, что нужно было украсть. Понятно, что все это нацелено против Навального. Спасибо большое адвокатам, которые вызвались помогать нам с этими походами на допрос", - заключил Жданов.

В разговоре с "Открытыми медиа" он сообщил, что повестки получили около 20 нынешних и бывших сотрудников ФБК*. Жданов также опубликовал фотографию одной из повесток, в которой говорится, что на допрос в СК в качестве свидетеля нужно явиться 19 мая.

Тут СК вспомнил про свой пресс-релиз по 159 ст. УК в отношении Навального и "иных лиц" и начал массово вызывать сотрудников ФБК на допросы в качестве свидетелей https://t.co/w1AWvks66R pic.twitter.com/kW5Povjt2p — Ivan Zhdanov (@ioannZH) May 19, 2021

В конце декабря 2020 года СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, политик собрал 588 млн рублей пожертвований от своих сторонников для ФБК* и ряда других организаций и, "действуя совместно с иными лицами", потратил более 356 млн из них на личные цели, в том числе на оплату покупок и отдыха за границей.

Между тем журналисты BBC выяснили, что с 2015 года входящие в ФБК* организации получили по меньшей мере 650,5 млн рублей, тогда как общие расходы этих же организаций составили более 600 млн рублей.

Это означает, что деньги были потрачены целевым образом. Навальный, комментируя уголовное дело, заметил, что не получал в своих фондах зарплату. В феврале нынешнего года адвокат политика Ольга Михайлова заявила, что следствие по делу о предполагаемом мошенничестве фактически не ведется.