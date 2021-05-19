Депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно поддержали выход России из Договора по открытому небу
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно поддержали выход России из Договора по открытому небу Ту-154м ЛК-1
 
 
 
Депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно поддержали выход России из Договора по открытому небу
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
 
 
 
Ту-154м ЛК-1
Минобороны России

Депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно поддержали выход России из Договора по открытому небу, говорится в Twitter нижней палаты. Соответствующий документ был внесен в российский парламент президентом РФ Владимиром Путиным.

Договор был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года и ратифицирован РФ 26 мая 2001 года. Он предоставляет право государствам-участникам совершать наблюдательные полеты над любыми территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями. Документом регламентируется проведение таких полетов, устанавливаются требования к самолетам наблюдения, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения, а также определяется механизм контроля за соблюдением договора.

Ранее процесс выхода из договора запустили США, заявившие о неоднократных нарушениях договора со стороны России. У Москвы, в свою очередь, были встречные претензии по договору к Соединенным Штатам и ряду других стран: о собственной подготовке к выходу из договора МИД РФ заявил в январе этого года.

Российская сторона указывала, что после выхода США участниками договора остаются страны, входящие в НАТО, что позволяет Вашингтону получать информацию от них. В то же время России будет запрещено осуществлять инспекции над территорией США.

В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что РФ всегда выступала и выступает за сохранение международных договоренностей на принципах доверия и взаимного уважения, но не может подвергать риску национальную безопасность. "Если самолеты стран - сателлитов США будут летать над нашей страной и вести мониторинг, то о какой безопасности может идти речь?" - цитирует его сайт Госдумы. Теперь законопроект о выходе из Договора по открытому небу должен рассмотреть Совет Федерации.