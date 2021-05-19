Депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно поддержали выход России из Договора по открытому небу

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Ту-154м ЛК-1

Минобороны России

Депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно поддержали выход России из Договора по открытому небу, говорится в Twitter нижней палаты. Соответствующий документ был внесен в российский парламент президентом РФ Владимиром Путиным.

Договор был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года и ратифицирован РФ 26 мая 2001 года. Он предоставляет право государствам-участникам совершать наблюдательные полеты над любыми территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями. Документом регламентируется проведение таких полетов, устанавливаются требования к самолетам наблюдения, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения, а также определяется механизм контроля за соблюдением договора.

Ранее процесс выхода из договора запустили США, заявившие о неоднократных нарушениях договора со стороны России. У Москвы, в свою очередь, были встречные претензии по договору к Соединенным Штатам и ряду других стран: о собственной подготовке к выходу из договора МИД РФ заявил в январе этого года.

Российская сторона указывала, что после выхода США участниками договора остаются страны, входящие в НАТО, что позволяет Вашингтону получать информацию от них. В то же время России будет запрещено осуществлять инспекции над территорией США.

В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что РФ всегда выступала и выступает за сохранение международных договоренностей на принципах доверия и взаимного уважения, но не может подвергать риску национальную безопасность. "Если самолеты стран - сателлитов США будут летать над нашей страной и вести мониторинг, то о какой безопасности может идти речь?" - цитирует его сайт Госдумы. Теперь законопроект о выходе из Договора по открытому небу должен рассмотреть Совет Федерации.