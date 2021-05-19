Пленарное заседание Госдумы РФ, 19 мая 2021 года

Госдума РФ

Законопроект о едином измерителе аудитории в интернете внесен в Государственную думу. Об этом в четверг ТАСС сообщил автор инициативы, член комитета нижней палаты по информационной политике Антон Горелкин.

"Для обеспечения актуальности, полноты, открытости и достоверности данных, полученных в результате исследований объема аудитории, в законопроекте предлагается распространить зарекомендовавший себя механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации для проведения измерений аудитории в сети "Интернет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам Горелкина, единый измеритель интернет-аудитории - это давно назревшая необходимость, которая "позволит государству и рынку получать более четкую информацию о просмотре контента в Сети".

Согласно законопроекту, уполномоченную организацию по измерению интернет-аудитории выберет Роскомнадзор. Ранее источник в индустрии сообщил ТАСС, что создание нового измерителя для подсчета аудитории соцсетей и аудиовизуальных сервисов не предполагается - планируется расширить полномочия Mediascope, уже отвечающего за исследование аудитории телеканалов.

"Главное опасение бизнеса по поводу единого измерителя аудитории понятно. Все боятся, что выбранная Роскомнадзором организация будет просто торговать получаемыми данными - самым дорогим и важным, что сейчас есть в интернете. Закон этот момент оговаривает особо: использование данных, полученных от измеряемых ресурсов, может быть только целевым - измерение аудитории и связанные с этим исследования. Никакой торговли, никакого снимания сливок с доступа к аудиторным показателям", - заверил Антон Горелкин. В беседе с ТАСС он отметил, что Mediascope является одним из кандидатов при выборе уполномоченного измерителя.

Под исследованием объема аудитории в законопроекте понимаются "систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, размещенной на них продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации, а также передача (предоставление, распространение, доступ) полученных результатов исследований". Реестр информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, будет формироваться Роскомнадзором. При этом порядок ведения такого реестра и перечень входящих в него данных будет утверждаться правительством РФ.

Как следует из текста инициативы, измерение аудитории должно проводиться на основании методики, утверждаемой Роскомнадзором. Владелец информационного ресурса в свою очередь будет обязан "обеспечить уполномоченной организации по исследованию объема аудитории возможность проведения исследований" и предоставить необходимые для этого данные. При этом для организации-измерителя законопроектом устанавливается несколько ограничений: она не вправе использовать данные, полученные от владельцев информресурсов, иначе, чем в целях проведения исследований, а также не может распространять рекламу.

Иностранные IT-компании, работающие в России, подпадают под действие законопроекта о едином измерителе интернет-аудитории, сообщил Антон Горелкин. "Измерение аудитории интернет-ресурса должно быть одним из критериев нормального функционирования IT-компаний на российском рынке", - заявил парламентарий.

По его словам, сотрудничество в области измерения аудитории будет одним из критериев "приземления" зарубежных IT-компаний в РФ. "Если иностранная платформа желает работать в России, зарабатывать здесь деньги, она должна пройти определенный аудит аудитории через измеритель. Аудиторный показатель также будет одним из критериев приземления платформы, открытия в РФ официального представительства", - пояснил он.

Как добавил Горелкин в своем Telegram-канале, правила для российских и иностранных компаний должны быть едиными. "Единый измеритель аудитории будет обязательным и для иностранных интернет-платформ, работающих в России, потому что иначе было бы нечестно по отношению к российским компаниям", - заявил депутат.