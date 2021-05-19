В Чите получил 3,5 года колонии экс-прокурор, предлагавший своей подруге замужество после изнасилования и избиений

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Центральный районный суд Читы приговорил к 3,5 года колонии бывшего заместителя прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры Комсомольска-на-Амуре, который систематически подвергал физическому и психологическому насилию свою спутницу. Об этом NEWSru.com сообщили в правозащитной организации "Зона права" со ссылкой на юриста Анастасию Коптееву.

Пострадавшая состояла с обвиняемым в отношениях с 2017 года. Весной текущего года мужчина попытался задушить подругу, с размаху избивал ее шваброй и раскладушкой по лицу и телу. После того, как женщина обратилась в правоохранительные органы, его уволили из органов прокуратуры. После этого абьюзер стал упрекать сожительницу в потере работы.

"Он говорил, что покупал мне драгоценности, упрекал, что это денег стоит. Хотел содрать с меня цепочку, ударил головой об стенку, об пол, сильно бил, пнул между ног", - рассказала потерпевшая. Она отметила, что не могла оказать сопротивление при своей комплекции, тогда как ее обидчик весил 100 кг при росте 188.

Мужчина изнасиловал потерпевшую и попросил не писать на него заявление в Следственный комитет, предложив вместо этого пожениться. Врачи диагностировали у женщины кровоподтеки, ссадины по телу, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. С экс-прокурора взыскали 50 тысяч рублей в пользу в счет компенсации морального вреда потерпевшей.