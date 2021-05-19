Гагаринский районный суд Москвы признал виновным политолога и лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина в подстрекательстве к массовым беспорядкам и распространении угрожающих жизни граждан сведений.

Общественному деятелю с коммунистическими взглядами инкриминировали ч. 1.1 ст. 212 (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков) и ст. 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) УК РФ. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно, сообщили "Интерфакс" в пресс-службе суда в среду. Николаю Платошкину также назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.

До вступления приговора в силу обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Во вторник гособвинение запросило для политолога реальное наказание в виде лишения свободы на 6 лет в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

По версии Следственного комитета РФ, Николай Платошкин намеренно склонял граждан к нарушению эпидемиологических ограничений с целью создания массовых беспорядков. Согласно обвинению, он распространял в социальных сетях видео и аудиоматериалы, в которых содержалась ложная информация "о сложившейся в стране политической и экономической ситуации и неэффективности действий органов власти и местного самоуправления по поддержке экономики и борьбе с коронавирусной инфекцией".

Претензии следствия касались, в частности, ролика "Коронавирус. Последние новости из регионов", опубликованного на канале Платошкина 5 апреля 2020 года. По версии следствия, активист в нем публично распространял заведомо ложную информацию - "ложные сведения о незаконных мерах, принятых властями Российской Федерации, а также властями города Москвы, по принуждению людей не покидать места пребывания, вызванных только тем, что больницы не справляются с приемом посетителей", а также ложные сведения о закрытии Москвы на карантин.

При этом Платошкин, как считает следствие, "сознательно допускал, что его утверждения могут вызвать беспокойство". Его также заподозрили в призывах "к совершению массовых беспорядков и участию в них под видом протестных митингов на территории города Москвы и других субъектов Российской Федерации".

Кроме того, Платошкин якобы "пытался сокрыть свою противоправную деятельность, прикрываясь призывами к законным методам выражения политической воли".

Политолог, по версии следствия, также предлагал создать некий общий совместный руководящий орган, осуществляющий подготовку митингов с конечной целью установления социалистического общественного строя, передает Русская служба BBC.

Уголовное дело на Николая Платошкина завели в июне 2020 года. С тех пор он находился под домашним арестом. Сам осужденный вину не признал. Защита настаивала на том, что Платошкин в своих выступлениях призывал не к массовым беспорядкам, а к участию в разрешенных митингах.

54-летний Николай Платошкин - российский политолог, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, бывший работник МИД РФ. Ранее он работал в советских и российских дипломатических представительствах в ФРГ и США. В сентябре 2019 года Николай Платошкин участвовал от КПРФ в выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края и дополнительных выборах депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному округу N 70. Тогда он занял второе место, набрав 24,69% голосов избирателей и уступив представителю ЛДПР.

В 2020 году Платошкин выступал против поправок в Конституцию России, инициированных президентом Владимиром Путиным, а также призывал участвовать в акциях протеста. Задержали политолога накануне запланированных митингов и одиночных пикетов против поправок к Конституции, обращал внимание его адвокат Александр Обозов. "Мемориал"* признал Платошкина политзаключенным.

Youtube-канал Николая Платошкина насчитывает почти 600 тысяч подписчиков.