У депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина подтвердился коронавирус

КПРФ

У депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина подтвердился коронавирус. О положительном тесте на COVID-19 он сам рассказал в Telegram. "Сейчас дома. Состояние нормальное, температурка 37,2, а так все хорошо", - сообщил Рашкин "Открытым медиа".

По словам депутата, после новостей о его заражении на него "тут же полилось из кремлевских помоек". В частности, критика по поводу проведения возле МГУ акции против закона о просветительской деятельности 16 мая. Журналисты сообщали, что на встрече, помимо сторонников КПРФ и студентов, присутствовали провокаторы, мероприятие закончилось задержаниями.

По словам Рашкина, в прокремлевских телеграм-каналах его стали называть ковид-диссидентом, обвинять в "умышленном вредительстве и посягательстве на жизнь и здоровье граждан", а также писать, что теперь государству придется за свой счет лечить тех, кто был на акции 16 мая.

"Что ж, выдвину свою версию произошедшего. Коронавирусом я заразился не случайно. Ковидом меня заразили провокаторы из числа прокремлевских "титушек", которых регулярно направляют на все акции, проводимые КПРФ и мной лично. Не исключаю, что на одной из последних акций меня и заразили вирусом. Умышленно. Чтобы выбить меня из участия в избирательной кампании", - пишет Рашкин в блоге на сайте "Эха Москвы".

"Открытые медиа" отмечают со своей стороны, что Рашкин "уже покашливал" во время акции. Депутат напомнил, что претензий к проведению 18 марта в Лужниках концерта "Крымская весна" с участием президента России Владимира Путина не возникло.

"Туда что, только вакцинированных пускали? Или, может, в присутствии "лидера нации" чудесным образом у всех, кто находится в радиусе нескольких километров, проявляется какой-то особый иммунитет. Уверен, что после этого концерта заболели десятки человек. Однако почему-то в этом случае власть и пропаганда деликатно молчали о том, что придется тратить бюджетные деньги на лечение заразившихся. Но это же другое, да? Там - Путин. А тут какие-то мелкие надоедливые людишки протестовать выходят", - возмутился Рашкин.